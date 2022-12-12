陳玉珍赴中談金酒、小三通 蘇貞昌：此時應團結對外

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行政院長蘇貞昌（中）12日出席勞動部舉辦的「2022國際技能競賽代表團頒獎典禮」前接受媒體聯訪表示，面對中國以不合理政治手段干預自由貿易，此時應該舉國一致、團結對外。中央社記者王飛華攝 111年12月12日

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）針對金門縣國民黨立委陳玉珍今天搭機前往中國廈門討論小三通、酒類遭禁議題，行政院長蘇貞昌表示，若此時輕率對中國開啟國門，恐造成中國人來台搶藥及台灣防疫破口。

蘇貞昌並呼籲，面對中國以不合理政治手段干預自由貿易，此時應該舉國一致、團結對外，若台灣自己內部亂起來，等於讓中國一舉兼得，「因為中國本來就希望台灣亂」。

蘇貞昌今天出席勞動部舉辦的「2022國際技能競賽代表團頒獎典禮」前接受媒體聯訪，回應相關時事問題。

對於中國禁止台灣酒類輸入，蘇貞昌說，過去1年多來，政府幫業者補件3000多件，政府在各方面都希望幫業者突破萬難，除增強業者應變能力，也希望爭取中國做生意照規矩來，但中國違背世界貿易組織（WTO）規範，唯獨對台灣特別苛刻，作業方式也不照規矩來。

蘇貞昌說，中國刻意用政治手段、行政干預妨礙自由貿易，非常不合理，希望舉國一致團結對外，如果台灣自己內部亂起來，那中國等於一次兼得兩種利益，因為中國本來就希望台灣亂，所以台灣千萬要團結對外。

對於陳玉珍跨過中央政府與中國部門討論貿易、小三通議題，蘇貞昌說，防疫必須全國一致，尤其面對中國疫情再起，現在連中國人都拼命在搶藥，在做各方面非常恐慌的應對。

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蘇貞昌說，此時台灣如何守好民眾健康是最重要的，如果台灣輕率不管疫情和中國人搶藥情況，就隨便大開國門，那過去中國人到香港的搶藥情況大家都有看見，如果因此而疫情破口，妨礙好不容易近3年來的防疫成功，政府對於人民的健康也不能交代。

蘇貞昌說，任何人都不應以自己立場或想當然耳就妨礙舉國一致的防疫作業，希望大家都能以國民健康為重，以社會安定為念，不要不明就裡，「中國自己各方面封控嚴格的此刻，卻說要從台灣這邊開放，這也不是個道理。」（編輯：翟思嘉）1111212