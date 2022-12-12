自行註冊可輸中件數增 飲料咖啡豆及零食占大宗

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）中國暫停台灣零食、飲料及水產等多項產品輸入，據食藥署收集最新統計資料，自行註冊食品允許輸中件數增加，以飲料、咖啡豆及零食占大宗，但推薦註冊減少，為油料及食用穀物。

台灣業者輸銷中國註冊方式分為推薦註冊及自行註冊，由中國單方決定，據食藥署收集核准狀態歷程，12月10日推薦註冊有效件數為42件，截至今天中午最新數據降至31件；12月10日自行註冊有效件數為750件，最新數據增至824件。食藥署長吳秀梅說，整體有效件數從792件增為855件。

食藥署食品組副組長鄭維智接受媒體聯訪時表示，整體新增有效件數增加63件，以飲料類新增28件最多，再者還有烘焙咖啡豆14件、糖果餅乾零食類13件；至於推薦註冊減少11件，品項為油料及食用穀物。

衛福部次長王必勝表示，自行註冊通過的標準仍然不明，中方依舊沒有給予回應，昨天下午開會討論未來策略，食藥署提供註冊方面協助，將以過去經驗推敲，持續輔導廠商，一有問題就積極詢問，但是否能得到答覆還是要看對方。

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針對網路傳言「衛福部食藥署為什麼送了一家之後其他一百多家卻全部都不送件了」等不實消息，食藥署再度發布聲明，業者遞件後，無論是推薦註冊或是自行註冊，業者皆可全程掌握台灣提交註冊資料的遞件進度，絕無網路所稱沒有送件的不實謠言。

食藥署透過海峽兩岸食品安全協議窗口遞交業者註冊文件後，屬推薦註冊者，會立即發函予業者或主責機關，告知遞交中國的時間；屬自行註冊者，則在輸銷平台輸中專區，業者可立即查詢案件進度，隨時追蹤遞件日期。（編輯：管中維）1111212