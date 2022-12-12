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中國禁台商品 佳德糕餅：外銷與否不影響在地深耕方向

2022/12/12 19:26（12/12 20:12 更新）
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圖為佳德糕餅製品。（圖取自facebook.com/ChiateBakery）
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（中央社記者汪淑芬、郝雪卿台北12日電）佳德糕餅有限公司今天在社群網站臉書（Facebook）表示，「有關中國禁台商品」，為求品質穩定良好，仍以在地經營為主，外銷與否不影響經營方向，始於台灣也深耕台灣。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口，9日新增一批台灣產品禁止進口。

佳德糕餅表示，佳德糕餅於台灣創立，一路走來使用上等食材把關品質，才能擁有國內、外顧客長期信任，目標顧客至上。

佳德糕餅說，每逢佳節除台灣顧客喜愛，平時不乏全球各地代購業者，佳德糕餅體諒顧客需求，如果需銷往海外，在能力範圍內額外配合海外代購業者順利通關而註冊，但「本店僅有一家」，為求品質穩定良好，仍以在地經營為主，做好優質糕餅及服務顧客才是經營目標。

此外，台中市陳姓糕餅業者說，糕餅都有賞味期限，運送就是問題，加上中國有不可預知因素，很多同業都已轉攻歐洲、美洲及東南亞市場，這次中國事件影響不大。（編輯：李明宗）1111212

#台灣
#佳德糕餅
#中國
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