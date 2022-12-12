中國禁輸水產酒類 王美花：對台灣特別歧視待遇

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（中央社記者范正祥台北12日電）經濟部長王美花今天在立法院受訪指出，中國的註冊制度對台灣特別有歧視的待遇，WTO本來就覺得中國這個制度不合理，對台灣部分更是要求提早1年補件，中國現在發出的暫停措施非常突然。

中國以「註冊訊息不完備」為由，禁止台灣的秋刀魚等水產品，以及台灣啤酒、金門高粱進口。

立法院經濟、財政委員會今天聯席審查產業創新條例第10條之2及第72條條文修正草案等案，王美花列席備詢。

王美花會前回應媒體詢問中國暫停輸入台灣水產品、酒類等一事時指出，這部分就是中國的一個註冊制度，對台灣又特別歧視的待遇，本來各個國家在世界貿易組織（WTO）對中國的制度就覺得不合理，對台灣的部分更是提早1年，要求補件，現在發出這個暫停的措施，也都是非常的突然。

她說，不論如何，就政府的部分，廠商如果還要繼續補件或繼續說明，會來轉陳。

王美花表示，在經濟部的部分，也都會推動相關的拓展外銷。今年已經啟動了台灣食品全球GO，有新台幣2億元推動措施，成效也不錯，到各個國家去已經有17億元以上的潛在商機，明年對於食品GO的計畫也會再繼續推廣，甚至會把相關的農產品部分都放在裡面，讓產品可以更多的去分散市場，擴大國際行銷。（編輯：張均懋）1111212