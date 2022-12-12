金酒遭禁小三通停航 陳玉珍赴廈門溝通解套[影]

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小三通和金門高粱酒銷中國大陸，都是攸關金門長遠發展的大事；國民黨立委陳玉珍（圖）12日飛往廈門，與相關單位溝通解套。（陳玉珍提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年12月12日

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）立委陳玉珍今天表示，小三通和金門高粱酒銷中國大陸，都是攸關金門長遠發展的大事；目前金酒暫時停止進口大陸， 小三通也停航近3年，她今天飛往廈門，與相關單位溝通解套。

陳玉珍接受中央社記者訪問時表示，因胰臟發炎，3日住進台大醫院一星期，出院就接獲金門酒廠遭中國大陸「暫時禁止進口」的訊息。她說，到底哪裡卡關，沒人說的準，莫衷一是，只有親自走一趟，才能找到解套方案。

此外，金門和廈門之間的小三通已停航近3年，陳玉珍表示，無論是小三通的重啟，或是金酒銷往大陸，都是攸關金門長遠發展的大事，「不能等也等不起」，經過與中國大陸相關涉台部門聯絡，她決定前往大陸，當面坐下來，面對面溝通磋商解決。

陳玉珍上午在松山機場搭乘立榮航空10時15分班機到廈門，循「綠色通道」，直接與中國有關部門立即開會研商。她告訴中央社記者，具體會見人員，對方要求見面之後再發布，現在不宜透露。

經過一週的胰臟炎治療，陳玉珍說，目前指數都已恢復正常，為了到廈門，昨天到醫院接受PCR，期待此行能有圓滿答案。

陳玉珍同時在臉書表示，「明知前方道路困難險阻，背後也可能遭人萬箭穿心」，但追求真理及為金門解決問題的熱忱是她不變信念。她說，與其坐而言，不如起而行，多溝通、少誤解，希望廈門之行有好的結果。（編輯：謝雅竹）1111212