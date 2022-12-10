更多編輯台推薦新聞：
ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏
科技

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
生活

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進
國際

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
中國禁台灣產品
新聞專題
中國禁台灣產品4/19
首頁 / 生活

台啤輸中受阻12月訂單僅130萬元 台酒：影響不大

2022/12/10 12:08（12/10 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國海關總署9日又新增一批被禁的台灣產品，包含台灣啤酒。（圖取自維基百科共享資源，作者：Yusuke Kawasaki，CC BY 2.）
中國海關總署9日又新增一批被禁的台灣產品，包含台灣啤酒。（圖取自維基百科共享資源，作者：Yusuke Kawasaki，CC BY 2.）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北10日電）中國以註冊訊息不完整為由，暫停台灣百家業者水產輸入，再添台酒、金車等業者。台酒今天證實，目前蒸餾酒、釀造酒註冊編號都被取消，台啤12月出口中國金額約130萬元訂單，遭全數暫停，將持續爭取相關權益。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣一批水產品進口，9日又新增一批被禁的台灣產品，涉及金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。

台灣菸酒公司發布新聞稿指出，事實上，中國今年開始針對境外食品導入「在華註冊編號」規定，台酒依規在中國線上系統申辦，並於1月初取得合格編號，而中國又以在華註冊編號標示規定不具體理由阻擋，導致今年第1季相關商品皆無法出口中國。

台酒表示，今年8月接獲中國相關單位通知食藥署轉達國庫署，限期於8月底前完成補件，台酒8月下旬遞交補件，今年9月開始定期洽中國海關總署網頁查詢在華註冊碼有效性，都呈現「有效」， 但12月9日台酒仍接獲編號狀態失效一事。

受這次事件衝擊，台酒表示，原訂12月台灣啤酒出口訂單將全數暫停產製出口，金額約130萬元，影響雖不大，但公司仍透過相關單位進一步了解，持續爭取應有權益。

「去年就開始不太順暢」，台酒高層接受電訪指出，台酒對中國市場的主力品項是高粱酒（蒸餾酒），但玉山台灣高梁酒一系列產品去年被中國福建海關擋下，如今釀造酒（啤酒）、蒸餾酒登記編碼都被取消，兩種產品都無法輸中。

台酒高層表示，台酒整體外銷除中國，仍有韓國、歐盟、美國、中東等市場，這次事件雖有影響，但衝擊應不會像其他被禁公司那樣大。（編輯：黃瑞弘）1111210

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

#台酒
#中國
#台灣
延伸閱讀
中國停台灣178業者水產輸入 農委會推內外銷加工因應農委會：中國對台水產規定較嚴格 若補件仍禁輸入將向WTO申訴台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國台灣石斑魚挺進日本 藏壽司最快明年上架
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國禁金門高粱台啤 蘇貞昌：不符WTO規範循管道申訴