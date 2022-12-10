台啤輸中受阻12月訂單僅130萬元 台酒：影響不大

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中國海關總署9日又新增一批被禁的台灣產品，包含台灣啤酒。（圖取自維基百科共享資源，作者：Yusuke Kawasaki，CC BY 2.）

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（中央社記者張璦台北10日電）中國以註冊訊息不完整為由，暫停台灣百家業者水產輸入，再添台酒、金車等業者。台酒今天證實，目前蒸餾酒、釀造酒註冊編號都被取消，台啤12月出口中國金額約130萬元訂單，遭全數暫停，將持續爭取相關權益。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣一批水產品進口，9日又新增一批被禁的台灣產品，涉及金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。

台灣菸酒公司發布新聞稿指出，事實上，中國今年開始針對境外食品導入「在華註冊編號」規定，台酒依規在中國線上系統申辦，並於1月初取得合格編號，而中國又以在華註冊編號標示規定不具體理由阻擋，導致今年第1季相關商品皆無法出口中國。

台酒表示，今年8月接獲中國相關單位通知食藥署轉達國庫署，限期於8月底前完成補件，台酒8月下旬遞交補件，今年9月開始定期洽中國海關總署網頁查詢在華註冊碼有效性，都呈現「有效」， 但12月9日台酒仍接獲編號狀態失效一事。

受這次事件衝擊，台酒表示，原訂12月台灣啤酒出口訂單將全數暫停產製出口，金額約130萬元，影響雖不大，但公司仍透過相關單位進一步了解，持續爭取應有權益。

「去年就開始不太順暢」，台酒高層接受電訪指出，台酒對中國市場的主力品項是高粱酒（蒸餾酒），但玉山台灣高梁酒一系列產品去年被中國福建海關擋下，如今釀造酒（啤酒）、蒸餾酒登記編碼都被取消，兩種產品都無法輸中。

台酒高層表示，台酒整體外銷除中國，仍有韓國、歐盟、美國、中東等市場，這次事件雖有影響，但衝擊應不會像其他被禁公司那樣大。（編輯：黃瑞弘）1111210

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