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中國禁台灣酒飲 政府擬協助業者納食品全球拓銷計畫

2022/12/10 14:39（12/10 14:51 更新）
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中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口。據中國海關總署官網，9日又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高粱、台灣啤酒等。中央社 111年12月10日
中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口。據中國海關總署官網，9日又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高粱、台灣啤酒等。中央社 111年12月10日
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（中央社記者張璦台北10日電）中國以註冊訊息不完整為由，再新增台灣酒類與飲料等產品暫停進口；財政部國庫署表示，已協調經濟部將可能受影響的業者納入「台灣食品全球GO」計畫，給予多方協助。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口，9日再新增一批台灣產品禁止進口，涉及金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。

財政部國庫署今天發布新聞稿表示，中國今年1月1日起施行「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，出口至中國的食品（含酒品），均需向中方海關總署申請註冊，完成者才能進口。

國庫署指出，後續中國自3月1日起變更註冊方式，國庫署立即透過食藥署兩岸食安協議窗口，將酒品輸中業者資料遞交中方審查；目前酒品輸中業者共34家，已完成註冊取得編號業者22家，但其中15家雖已補件，及其餘12家新申請註冊業者，均待中方審查中。

國庫署表示，對於台灣製酒業者註冊補件的後續發展，國庫署一直持續密切關注；針對中國海關總署於9日突然暫停台灣部分酒品輸中一事，也是在第一時間掌握，已請食藥署協助向中方了解原因，協助業者解決。

國庫署並表示，已協調經濟部將可能受影響的業者納入「台灣食品全球GO」計畫，從拓銷面、輔導面及金融面給予協助；國庫署將持續關注製酒業者是否需再行補件，並繼續專案輔導、協助業者儘速辦理。

此外，為利台灣酒品外銷，國庫署指出，將繼續加強推動「優質認證酒類產業發展方案」，透過獎勵認證業者參與國內外展覽（售）、薦送酒品參加國際酒類評鑑競賽，協助業者開拓海外市場及強化國內行銷，並持續朝提高「優質酒類認證標誌」知名度、提升國產酒品的國際競爭力，及優化業者營運體質等3大面向推動。（編輯：郭無患）1111210

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

#國庫署
#台灣
#中國
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