中國再禁台灣產品輸入 朱立倫呼籲兼顧農漁民生計

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（中央社記者趙麗妍、高華謙台中10日電）中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日再暫停一批台灣產品。國民黨主席朱立倫今天呼籲，中國當局兼顧農漁民的生計，面對國際貿易爭端，政府必須有因應作為。

中國今年6月開始陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，之後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成輸中國更新註冊，暫停輸入相關產品，9日又新增一批被禁的台灣產品，涉及金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。

朱立倫今天到台中市黨部參加台中市感恩茶會，會前接受媒體聯訪，對於上述情況，他呼籲，中國當局兼顧農漁民的生計以及基層民眾的感受。他也表示，政府的責任不只是呼籲，「政府是要解決問題，從人民的角度出發」。

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朱立倫說，為何日本、其他國家可以配合，趕快處理面對問題，政府除譴責對岸、不排除向WTO申訴外，並未看到具體作為，這不是一個負責任的政府。他相信面對國際貿易爭端，全世界都有具體呼應作為，政府必須有因應作為。

此外，新北市長侯友宜上午出席米倉國民小學歡慶百歲校慶活動後，接受媒體聯訪表示，政府有責任不斷了解與掌握如何協助業者在這波衝擊中解決問題，永續發展經濟產業，度過難關。（編輯：黃世雅）1111210