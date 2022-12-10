漁產銷中受阻 陳其邁：助業者盡速補件、分散風險

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）針對台灣逾百家業者沒有獲得中國核准輸入產品，影響水產品輸銷中國，高雄市長陳其邁今天說，會輔導業者盡速補件，也將獎勵、補助業者擴展多元市場，協助分散風險。

陳其邁今天出席「2022彌陀港虱目魚文化節」，並接受媒體聯訪，針對台灣業者因沒有獲得中國核准輸入產品，影響午仔魚、魷魚、秋刀魚等水產品銷中，表示會跟農委會、衛福部聯繫，輔導業者盡速完成補件，也獎勵、補助業者擴展多元市場。

陳其邁指出，秋刀魚現在是以日本、韓國市場為主，魷魚現階段則大部分是在中國加工，盼分散市場到東南亞加工廠，透過多元配套獎勵跟補助措施，協助漁民分散風險；國內市場部分，則希望在整體產銷協助業者。昨天在市政府也開過會議，農委會多元配套方面，市府會再加碼進行各項獎勵和補助，照顧漁民。

陳其邁說明，今年魷魚、秋刀魚受到極端氣候影響，產量比較少，價格也比較高，在今年的影響不大；午仔魚在高雄則差不多有1000噸產量，占總產地量不大，且以內銷為主，較不會受到中國影響。

中國海關總署官網顯示，昨天又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高粱、台灣啤酒等。對此，陳其邁說，「這個要再了解一下」，高雄酒類比較少，還是以水產品為主。

針對彌陀港虱目魚文化節，陳其邁說，彌陀虱目魚在台灣享譽盛名，今天來促銷好吃、衛生的虱目魚產品和加工品，並在彌陀漁會等各方合作下，搭配周邊景點，吸引民眾到彌陀旅遊，也幫助漁民增加收入。

陳其邁指出，近年虱目魚肚和各項加工品銷售都很穩定，高雄市政府一方面輔導業者取得清真認證、擴展多元市場，也投入約新台幣1800萬元補助冷鏈廠、冷藏車等設備，讓虱目魚在國內有競爭力。（編輯：陳政偉）1111210