中國再禁台灣產品輸入 共346件被要求補件

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日再暫停一批台灣產品輸入。衛福部食藥署今天表示，昨天傍晚收到中方通知回覆，共346件被要求補件，以文件相關標示及文字不符合要求居多。



中國今年6月開始陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，且之後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成輸陸更新註冊，暫停輸入相關產品。



近日中國海關總署以註冊訊息不完整為由，再暫停台灣一批水產品進口，最新情況是9日又新增一批被禁的台灣產品，涉及金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。



衛生福利部食品藥物管理署作為處理中國管制措施窗口，輔導業者進行登記。食藥署食品組副組長鄭維智接受媒體聯訪表示，有關飲料類部分，目前掌握涉及大西洋公司、金門海峽開發股份有限公司、維他露、泰山等業者。



鄭維智表示，因為在中國官網上的訊息，會有時間點落差，沒有寫得很清楚，有些過去可能就已經被暫停進口，實際12月9日當天主要受到影響的是黑松股份有限公司，包括咖啡飲料、茶飲料、碳酸飲料等產品。



鄭維智指出，昨天傍晚5時許接到中方回覆通知，指7月1日到8月31日期間收到台灣遞交新案465件，其中119件已經給予註冊，剩下346件補件資料不符合，需要修改之後再提交。



鄭維智強調，過去針對這件事情都持續和中方通聯，對方退件理由主要以文件相關標示及文字不符合要求居多。至於「不符合要求」到底是怎樣情況，中方都沒有回應，造成協助業者困難，推測是重複遞件仍沒有辦法通過主因。



鄭維智說，業者若須協助或有任何疑慮，都可撥打免付費電話0809-099-908，將有專人協助。（編輯：陳政偉）1111210