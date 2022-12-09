農委會：中國對台水產規定較嚴格 若補件仍禁輸入將向WTO申訴

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農委會主委陳吉仲今天表示，中國未准台灣100多家業者輸銷，以魷魚、秋刀魚、午仔魚、鰹魚最受影響，且台灣補件期限8月底，比其他國的明年6月底嚴格，若補件仍不准，將向WTO申訴。

中國繼6月暫停台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，近日農委會調閱中國海關總署官網資料查證，中國自去年4月起要求全球各國產品輸入，必須依規定完成註冊、登記，目前台灣有100多家業者未獲核准，僅一家獲核准。

陳吉仲今天接受媒體聯訪時說，中國的規定不僅針對台灣，是對全世界各國，只要輸入相關食品、製品都要做登記，今年8月1日中國海關總署跟政府的窗口衛福部食藥署通知，8月底前須完成補件，業者也都依照規定在期限內補件完成，但是中國沒有給食藥署任何資訊，而是昨天有水產品出口業者告知後，農委會上網查閱確認100多家受影響。

他並說，主要受影響產品為魷魚、秋刀魚、午仔魚及鰹魚4種；前（109）年（疫情影響）出口中國水產品約新台幣40幾億元出口值，去年則約83億元出口值，若扣掉今年被中國暫停輸入的石斑魚、白帶魚出口值共18億元後，剩下60幾億元；近日這次事件最主要受影響品項為魷魚，約30幾億元。

因應措施方面，他說，共2個措施，首先讓衛福部食藥署詢問註冊議題，希望經由補齊資料後順利輸銷中國；其次是同步啟動因應措施，魷魚、秋刀魚以外銷為主，午仔魚則以內銷因應，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌已交代，不能讓中國不符合世界貿易組織（WTO）規範自創程序的作法影響農民權益，農委會預計中午之後對外說明。

陳吉仲強調，中國暫停輸入石斑魚的理由是藥檢，但是農委會將檢驗結果提供後仍置之不理，這次魷魚等產品暫停相關業者輸入也沒告知、沒說明理由，而且中國通知台灣業者補件期限為8月底，比其他國家期限的明年6月底嚴格，用行政管理造成貿易障礙，與暫停台灣鳳梨、石斑魚輸入的樣態不同。

他重申，全世界所有食品貿易往來必須透過註冊程序，只有中國對全世界做此要求，陸續已有很多國家反映不符合WTO相關規範；農委會現在期望透過既有管道補件，讓業者得以恢復貿易，如果還是禁止台灣業者水產品輸入，某程度上是用貿易障礙減少及影響台灣的貿易，當然不排除就貿易障礙向WTO進行申訴。（編輯：陳政偉）1111209