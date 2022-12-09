更多編輯台推薦新聞：
克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天
國際

秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
中國禁台灣水產
新聞專題
中國禁台灣水產2/9
首頁 / 政治

農委會：中國對台水產規定較嚴格 若補件仍禁輸入將向WTO申訴

2022/12/9 12:26（12/9 12:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農委會主委陳吉仲9日表示，中國未准台灣100多家業者輸銷，以魷魚、秋刀魚、午仔魚、鰹魚（圖）最受影響。（中央社檔案照片）
農委會主委陳吉仲9日表示，中國未准台灣100多家業者輸銷，以魷魚、秋刀魚、午仔魚、鰹魚（圖）最受影響。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北9日電）農委會主委陳吉仲今天表示，中國未准台灣100多家業者輸銷，以魷魚、秋刀魚、午仔魚、鰹魚最受影響，且台灣補件期限8月底，比其他國的明年6月底嚴格，若補件仍不准，將向WTO申訴。

中國繼6月暫停台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，近日農委會調閱中國海關總署官網資料查證，中國自去年4月起要求全球各國產品輸入，必須依規定完成註冊、登記，目前台灣有100多家業者未獲核准，僅一家獲核准。

陳吉仲今天接受媒體聯訪時說，中國的規定不僅針對台灣，是對全世界各國，只要輸入相關食品、製品都要做登記，今年8月1日中國海關總署跟政府的窗口衛福部食藥署通知，8月底前須完成補件，業者也都依照規定在期限內補件完成，但是中國沒有給食藥署任何資訊，而是昨天有水產品出口業者告知後，農委會上網查閱確認100多家受影響。

他並說，主要受影響產品為魷魚、秋刀魚、午仔魚及鰹魚4種；前（109）年（疫情影響）出口中國水產品約新台幣40幾億元出口值，去年則約83億元出口值，若扣掉今年被中國暫停輸入的石斑魚、白帶魚出口值共18億元後，剩下60幾億元；近日這次事件最主要受影響品項為魷魚，約30幾億元。

因應措施方面，他說，共2個措施，首先讓衛福部食藥署詢問註冊議題，希望經由補齊資料後順利輸銷中國；其次是同步啟動因應措施，魷魚、秋刀魚以外銷為主，午仔魚則以內銷因應，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌已交代，不能讓中國不符合世界貿易組織（WTO）規範自創程序的作法影響農民權益，農委會預計中午之後對外說明。

陳吉仲強調，中國暫停輸入石斑魚的理由是藥檢，但是農委會將檢驗結果提供後仍置之不理，這次魷魚等產品暫停相關業者輸入也沒告知、沒說明理由，而且中國通知台灣業者補件期限為8月底，比其他國家期限的明年6月底嚴格，用行政管理造成貿易障礙，與暫停台灣鳳梨、石斑魚輸入的樣態不同。

他重申，全世界所有食品貿易往來必須透過註冊程序，只有中國對全世界做此要求，陸續已有很多國家反映不符合WTO相關規範；農委會現在期望透過既有管道補件，讓業者得以恢復貿易，如果還是禁止台灣業者水產品輸入，某程度上是用貿易障礙減少及影響台灣的貿易，當然不排除就貿易障礙向WTO進行申訴。（編輯：陳政偉）1111209

#中國
#農委會
#陳吉仲
延伸閱讀
中國大陸無預警暫停台灣水產品 陸委會：遺憾且不滿傳中國禁午仔魚 屏東養殖業者：最怕價格崩跌台灣石斑魚挺進日本 藏壽司最快明年上架台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
陳吉仲
陳吉仲：地方確認符合 農委會才公告天災救助農委會出國名目不清 立委批預算書籠統
蔡英文
2022女科技人大會 總統：台灣性別平等表現亞洲第一美國防授權法提供台灣百億美元軍援 眾院350：80票通過
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
水產銷中國未獲准 陳其邁：全力提供漁民必要協助