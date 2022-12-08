傳中國禁午仔魚 屏東養殖業者：最怕價格崩跌

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傳出中國因註冊登記問題暫停台灣水產輸入，其中就包含午仔魚（圖）；屏東養殖業者表示，午仔魚在台灣有一定內銷市場，若外銷遭禁，量多需求少的狀況下，勢必面臨價格崩跌，這也是最不樂見的結果。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月8日

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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）傳出中國因註冊登記問題暫停台灣水產輸入，其中就包含午仔魚；屏東養殖業者指出，午仔魚有一定內銷市場，但因外銷以中、港為大宗，一旦遭禁，勢必面臨最不樂見的價格崩跌。

屏東縣午仔魚養殖面積約400公頃，年產量1萬2000公噸，外銷以冰鮮方式銷往中國、香港為最大宗。

傳出中國因註冊登記問題暫停台灣午仔魚輸入。吳姓養殖業者接受中央社記者電話訪問指出，午仔魚因肉多鮮美、油脂豐富、魚刺少、油煎之後有特殊香味，因此是許多家庭桌上佳餚，在台灣有一定內銷市場。

吳姓養殖業者說，屏東因為氣候溫暖，一年四季皆可產出午仔魚，但今年飼料價格漲了1成，以每包20公斤的飼料價格已經要1000多元，成本隨之增加，若外銷遭禁，即使有內銷市場，量多需求少的狀況下，勢必面臨價格崩跌，這也是最不樂見的結果，不過目前尚未獲得遭禁確切訊息。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，這次疑因未程序登載未完備的問題，也可能僅是單一事件，須等待確切消息。（編輯：陳仁華）1111208