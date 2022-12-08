百家水產銷中未獲准 薛瑞元：業者通報非官方告知

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北8日電）外傳中國新增暫停台灣秋刀魚及午仔魚輸入，農委會今天指出，100多家企業申請銷中僅1家獲准。衛福部長薛瑞元說，這次是業者通報，非中國官方告知。

今天傳出中國繼暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入後，又增加午仔魚、秋刀魚。農委會副主委陳駿季表示，目前主要是100多家企業申請輸往中國，主要品項是魷魚、秋刀魚及午仔魚，只1家獲准，將請衛福部食藥署向中國確認。

農委會接受媒體聯訪指出，此事件與中國要求各國業者必須依照規定登記、註冊的作業執行現況有關，將請衛福部食藥署跟中國確認。

薛瑞元晚間出席台灣精準醫療產業協會「2022會員暨精準醫療新趨勢論壇」，會前接受媒體聯訪時說明，這次水產銷中未獲准，並非直接透過中國官方接獲相關訊息，反而是業者通報，現階段受影響水產品項及禁止原因都還在了解中，有必要會與官方詢問。

食藥署作為處理中國管制措施窗口，輔導業者進行登記。薛瑞元表示，這次主要受影響品項是漁產，少數是加工食品，漁產監測屬於農委會業管範圍，至於食藥署負責的加工品監測，近期也都沒有驗出問題。這些事情都是幾十分鐘前發生的，各方還在進行資訊彙整。

食藥署長吳秀梅接受媒體聯訪強調，當時該補件的都補齊了，仍需進一步了解，才能釐清發生什麼狀況。

近期中國乾猴頭菇多次農藥超標遭禁止輸台一個月，對於是否可能被報復，吳秀梅說，這她不知道，但猴頭菇是真的農藥超標，至今累計12批，會盡快了解原因。（編輯：管中維）1111208