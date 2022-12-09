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首頁 / 政治

台灣逾百家水產銷中遭擋 農委會：中國未主動告知

2022/12/9 09:42（12/9 10:54 更新）
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農委會8日表示，台灣魷魚、秋刀魚（圖）及午仔魚等品項逾百間水產企業申請輸往中國，目前只有一家獲准。（中央社檔案照片）
農委會8日表示，台灣魷魚、秋刀魚（圖）及午仔魚等品項逾百間水產企業申請輸往中國，目前只有一家獲准。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北9日電）針對台灣有100多家業者沒有獲得中國核准輸入產品，影響魷魚、秋刀魚、午仔魚輸銷中國。農委會副主委陳駿季今天說，中國沒有主動通知，期待透過補件程序盡快讓業者獲准出口。

繼6月中國暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入，昨天再傳100多家業者依照規定註冊、登記，但是未獲得中國准許輸入農產品，主要受影響產品為魷魚、秋刀魚、午仔魚，僅一家業者獲准。

陳駿季接受聯訪時說明，中國海關總署沒有主動告知，農委會也不了解審查的明確程序，是查閱其官網掌握情況，重申會經由衛福部食藥署聯繫中國，但今天還沒跟食藥署了解聯繫後的情況，農委會期望透過補件程序，讓這些業者得以將水產品輸入中國。（編輯：黃世雅）1111209

#中國
#農委會
#陳駿季
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