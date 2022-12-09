更多編輯台推薦新聞：
克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天
國際

秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

百家水產銷中未獲准 蘇貞昌：協助業者不受到損害

2022/12/9 10:57（12/9 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長蘇貞昌（前右2）9日出席2022年度全國資訊主管聯席會暨政府資料開放頒獎典禮，會前受訪表示，中國在進口食品申報作業上，本就對台灣特別嚴苛，這次追加禁止水產，政府會從外銷市場、國內銷售、保存加工等面向精進，協助業者。前右為數位發展部部長唐鳳。中央社記者張新偉攝 111年12月9日
行政院長蘇貞昌（前右2）9日出席2022年度全國資訊主管聯席會暨政府資料開放頒獎典禮，會前受訪表示，中國在進口食品申報作業上，本就對台灣特別嚴苛，這次追加禁止水產，政府會從外銷市場、國內銷售、保存加工等面向精進，協助業者。前右為數位發展部部長唐鳳。中央社記者張新偉攝 111年12月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院長蘇貞昌今天說，中國在進口食品申報作業上，本就對台灣特別嚴苛，這次追加禁止水產，政府會從外銷市場、國內銷售、保存加工等面向精進，協助業者，「繼鳳梨、釋迦、石斑魚之後，（中國）又來了」。

農委會昨天證實，百家水產銷中未獲准，主要品項集中在魷魚、秋刀魚及午仔魚。

蘇貞昌今天出席2022年度全國資訊主管聯席會暨政府資料開放頒獎典禮，他會前受訪指出，中國違反世界貿易組織相關貿易規範、世界貿易規定，特別單獨要求進口到中國的食品都要登記申報，且對台灣特別嚴苛。

他說，中國如今又無預警禁止台灣水產品，這是繼鳳梨、釋迦、石斑魚之後又來了，政府除了會依照管道申訴，也會協助業者。

蘇貞昌表示，對於相關受害的養殖、捕撈等水產業者，將朝減少損害的方向思考，包含協助打開更多外銷市場，並且要精進國內銷售跟保存加工等作法，不讓業者受到損害。（編輯：趙蔚蘭）1111209

#蘇貞昌
#中國
#台灣
延伸閱讀
台灣逾百家水產銷中遭擋 農委會：中國未主動告知
蘇貞昌
蘇貞昌：鼓勵開放政府 也要防範極權國家趁機侵略政院將修選罷法 蘇貞昌：回應民意排除「黑金毒」
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族