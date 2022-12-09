百家水產銷中未獲准 蘇貞昌：協助業者不受到損害

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行政院長蘇貞昌（前右2）9日出席2022年度全國資訊主管聯席會暨政府資料開放頒獎典禮，會前受訪表示，中國在進口食品申報作業上，本就對台灣特別嚴苛，這次追加禁止水產，政府會從外銷市場、國內銷售、保存加工等面向精進，協助業者。前右為數位發展部部長唐鳳。中央社記者張新偉攝 111年12月9日

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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院長蘇貞昌今天說，中國在進口食品申報作業上，本就對台灣特別嚴苛，這次追加禁止水產，政府會從外銷市場、國內銷售、保存加工等面向精進，協助業者，「繼鳳梨、釋迦、石斑魚之後，（中國）又來了」。

農委會昨天證實，百家水產銷中未獲准，主要品項集中在魷魚、秋刀魚及午仔魚。

蘇貞昌今天出席2022年度全國資訊主管聯席會暨政府資料開放頒獎典禮，他會前受訪指出，中國違反世界貿易組織相關貿易規範、世界貿易規定，特別單獨要求進口到中國的食品都要登記申報，且對台灣特別嚴苛。

他說，中國如今又無預警禁止台灣水產品，這是繼鳳梨、釋迦、石斑魚之後又來了，政府除了會依照管道申訴，也會協助業者。

蘇貞昌表示，對於相關受害的養殖、捕撈等水產業者，將朝減少損害的方向思考，包含協助打開更多外銷市場，並且要精進國內銷售跟保存加工等作法，不讓業者受到損害。（編輯：趙蔚蘭）1111209