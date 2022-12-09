無預警禁逾百業者水產輸入 薛瑞元：中國就是這樣

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）中國大陸禁止台灣多項水產品外銷至大陸，有105家業者遭暫停輸入，衛福部長薛瑞元今天說，將發信詢問中方了解原因，「但不一定會得到回覆」，中國經常這樣，從來不會預告並給予緩衝期。

中國今年6月開始陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，且之後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成輸陸更新註冊，暫停輸入相關產品，昨天又增加魷魚、午仔魚、秋刀魚等產品。

薛瑞元今天上午出席「2022年國際失智症協會亞太區域會議暨國際研討會」演講，會前接受媒體聯訪時說明，中國去年開始，所有輸入到中國的產品都要登記。

衛福部食藥署作為處理中國管制措施窗口，輔導業者進行登記。薛瑞元指出，這次主要是有108家業者，僅1家獲核准登記，其餘107家須補件，食藥署之前已協助廠商，在今年8月31日期限前完成補件。

薛瑞元說，最後有2家業者放棄、選擇註銷，剩下105家本來9月起都還正常輸入產品到中國，直到昨天中國才突然說，這105家通通暫停輸入。

薛瑞元強調在補件過程中，中方都未曾表示任何意見，預計今天之內發信給中方，詢問了解是否有什麼缺失，但中方不一定會回覆，「過去他們就是這樣。」

至於是否和行政院農業委員會討論如何改善。薛瑞元表示，輸出部分為何對方不核准，由食藥署負責接洽，另外向世界貿易組織（WTO）提出貿易障礙等訴求，就按照程序，農委會昨天也宣布將對105家業者進行輔導。

薛瑞元坦言，他不認為被蒙在鼓裡，中國做事經常這樣，要禁止進口，從來沒有預先告知並給予緩衝期，中國不會這樣做，經驗就是如此。（編輯：陳政偉）1111209