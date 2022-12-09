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水產銷中國未獲准 陳其邁：全力提供漁民必要協助

2022/12/9 12:03（12/9 13:15 更新）
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（中央社記者曾以寧高雄9日電）針對台灣有百家業者沒有獲得中國核准輸入產品，影響魷魚、秋刀魚、午仔魚輸銷中國。高雄市長陳其邁今天表示，全力提供漁民必要協助。高市府指出，初步評估今年影響不大。

繼6月中國暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入，農委會昨天證實，100多家業者依照規定註冊、登記，但是未獲得中國准許輸入農產品，主要受影響產品為魷魚、秋刀魚、午仔魚。

對此高雄市政府今天新聞稿指出，市長陳其邁上午召開會議，聽取海洋局報告，並在會中指示海洋局密切關注，與遠洋漁船主管機關農委會漁業署保持密切聯繫，配合中央研議多元配套，加強開拓通路、輔導業者開發產品，全力提供漁民必要協助。

高市府指出，針對捕撈秋刀魚及魷魚的高雄遠洋漁船，根據海洋局詢問業者，今年秋刀魚與魷魚的捕獲量較少，且價格較高，目前庫存量較少，評估無法輸中對於今年影響不大。午仔魚部分，高雄市產量約為1000公噸，僅占全國約8.3%，且主要以內銷為主。（編輯：黃世雅）1111209

#陳其邁
#中國
#海洋局
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