台灣水產銷中國遭擋 游錫堃籲力挺漁民度難關

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（中央社記者范正祥台北9日電）台灣有100多家業者沒有獲得中國核准輸入產品，影響魷魚、秋刀魚、午仔魚輸銷中國，備受關注。立法院長游錫堃今天在臉書發文，呼籲力挺漁民度難關。

游錫堃指出，繼6月禁止進口台灣石斑魚、白帶魚等後，昨天中國又再次無預警以「未完成更新註冊」為由，暫停輸入台灣的秋刀魚及午仔魚等水產品，令人深感遺憾。

游錫堃在臉書發文向受損失的漁民表達慰問外，也呼籲民眾，力挺台灣漁民度難關。

另外，立法院今天舉行院會，與會國民黨立委游毓蘭於議場外回應媒體詢問時表示，台灣農業首屈一指，對於台灣農漁產品輸出，農委會應努力協助，也應看看「買家」在抱怨什麼，幫助農民解決問題，而不要被質疑處理問題時只會大撒幣。

游毓蘭呼籲，中國政府千萬不要傷害台灣民眾，大可不必杯葛台灣農漁產品。

國民黨立法院黨團書記長李德維受訪指出，台灣農漁產品輸出應做好分散市場，面對自由化和競爭時代必須做好調整，與其詛咒別人，不如做好自己。（編輯：蘇志宗）1111209