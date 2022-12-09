更多編輯台推薦新聞：
克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天
國際

秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
中國禁台灣水產
新聞專題
中國禁台灣水產
首頁 / 政治

台灣水產銷中國遭擋 游錫堃籲力挺漁民度難關

2022/12/9 13:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北9日電）台灣有100多家業者沒有獲得中國核准輸入產品，影響魷魚、秋刀魚、午仔魚輸銷中國，備受關注。立法院長游錫堃今天在臉書發文，呼籲力挺漁民度難關。

游錫堃指出，繼6月禁止進口台灣石斑魚、白帶魚等後，昨天中國又再次無預警以「未完成更新註冊」為由，暫停輸入台灣的秋刀魚及午仔魚等水產品，令人深感遺憾。

游錫堃在臉書發文向受損失的漁民表達慰問外，也呼籲民眾，力挺台灣漁民度難關。

另外，立法院今天舉行院會，與會國民黨立委游毓蘭於議場外回應媒體詢問時表示，台灣農業首屈一指，對於台灣農漁產品輸出，農委會應努力協助，也應看看「買家」在抱怨什麼，幫助農民解決問題，而不要被質疑處理問題時只會大撒幣。

游毓蘭呼籲，中國政府千萬不要傷害台灣民眾，大可不必杯葛台灣農漁產品。

國民黨立法院黨團書記長李德維受訪指出，台灣農漁產品輸出應做好分散市場，面對自由化和競爭時代必須做好調整，與其詛咒別人，不如做好自己。（編輯：蘇志宗）1111209

#游錫堃
#台灣
#游毓蘭
游錫堃
公平會委員被提名人拜會游錫堃 尋求立院支持 接見波蘭訪團 游錫堃：堅定彼此合作守護自由民主
游毓蘭
發放10倍券？ 審計長陳瑞敏：國家債務緩增應控管 立委質疑林智堅案法官刁難余正煌 司法院不評論
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀