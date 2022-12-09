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午仔魚輸中國未獲准 潘孟安：自立自強

2022/12/9 15:02（12/9 15:11 更新）
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屏東縣午仔魚養殖面積約400公頃，年產量1萬2000公噸，外銷以冰鮮方式銷往中國、香港為最大宗。對於午仔魚輸中未獲准，屏東縣長潘孟安9日指出，會啟動倉儲、冷鏈、加工方式因應，大家不用恐慌，人為貿易障礙未來還會層出不窮，要自立自強分散市場，並嚴陣以待。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月9日
屏東縣午仔魚養殖面積約400公頃，年產量1萬2000公噸，外銷以冰鮮方式銷往中國、香港為最大宗。對於午仔魚輸中未獲准，屏東縣長潘孟安9日指出，會啟動倉儲、冷鏈、加工方式因應，大家不用恐慌，人為貿易障礙未來還會層出不窮，要自立自強分散市場，並嚴陣以待。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月9日
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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）台灣百家業者未獲中國核准輸入水產品，其中就包含午仔魚，而屏東為午仔魚養殖重鎮，縣長潘孟安今天出席活動指出，啟動冷鏈、加工等方式做好因應，必須自立自強。

屏東縣午仔魚養殖面積約400公頃，年產量1萬2000公噸，外銷以冰鮮方式銷往中國、香港為最大宗。

屏東縣長潘孟安今天接受媒體聯訪指出，石斑魚遭禁之後，已經提前為午仔魚做準備，就怕逐一發生人為貿易障礙。

潘孟安說，午仔魚跟其他魚種不同，可以養更大，也可用一夜干加工，不像過去用冰鮮方式交易。

潘孟安指出，因規範細節農委會還在研擬，會跟中央密切配合，同時啟動倉儲、冷鏈、加工方式因應，大家不用恐慌，人為貿易障礙未來還會層出不窮，要自立自強分散市場，並且嚴陣以待。（編輯：黃世雅）1111209

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