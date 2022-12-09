蔡總統：中國突襲阻礙台灣水產品 無助貿易正常化

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「四健會70週年慶祝大會」9日下午在台北圓山大飯店舉行，總統蔡英文出席致詞，肯定四健會對農村青年教育的貢獻。中央社記者徐肇昌攝 111年12月9日

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（中央社記者游凱翔台北9日電）總統蔡英文今天在四健會70週年慶祝大會上表示，中國昨天再一次以突襲方式，讓台灣出口到中國的水產品受阻，這樣的做法對貿易正常化沒有幫助，政府已立即啟動因應措施，同時確保漁民生計收入，保障權益。

繼6月中國暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入，昨天再傳100多家業者依照規定註冊、登記，但未獲得中國准許輸入農產品，主要受影響產品為魷魚、秋刀魚、午仔魚。

蔡總統下午赴圓山大飯店出席「四健會七十週年慶祝大會」致詞表示，中國昨天再一次以突襲方式，讓台灣出口到中國的水產品受到阻礙，這樣的做法對貿易正常化並沒有幫助，政府部門除了關切外也立即啟動因應措施，並請相關單位溝通、了解原因，同時會協助漁民確保生計、收入，讓權益受保障。

蔡總統指出，台灣農業是發展是由許多人共同辛苦付出，今天她也要分享、回顧四健會對台灣社會及農業發展的貢獻。四健會是台灣跟世界交流平台，更培養許多優秀農民來提升農業生產力，台灣農業從機械化、科技化到智慧化，四健會夥伴都投入許多心力，更熱心農業推廣、響應聯合國永續發展目標。

蔡總統讚許，尤其看到四健會結合農業系統，與社區、學校一起合作規劃各式農村營隊、永續發展課程及工作坊培訓，這是相當重要且有意義工作，因為農業是國家根本，透過大家的努力，讓更多年輕朋友了解台灣農業發展過程。

蔡總統強調，她要再一次感謝四健會夥伴長期投入農業推廣，政府也會繼續努力發展新農業、加速科技化腳步，讓台灣農業更有競爭力、創造更大發展動能，「一起加油、一起為台灣未來及下一代打拚，祝福四健會生日快樂」。（編輯：蘇志宗）1111209