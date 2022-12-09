中國停台灣178業者水產輸入 農委會推內外銷加工因應

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農委會主委陳吉仲今天表示，針對中國暫停178家業者輸入水產品，將啟動強化內銷、加工及拓銷東南亞等市場因應。衛福部食藥署長吳秀梅說，聯繫中國補件事宜，尚未獲回應。

行政院農業委員會召開「針對水產品輸中註冊暫停及因應措施說明」記者會，漁業署說明，共178家業者受到中國海關總署網站昨天公告暫停輸入影響，主要品項為魷魚、秋刀魚、午仔魚及鰹魚。

陳吉仲表示，這178家業者分屬兩種樣態，107家在原申請註冊截止日，即6月底以前有提出申請，但需再補件，且仍可持續出口中國到補件期限的8月底止，不過實際上一直出口至近日，其中2家自行註銷申請，所以家數為105家；其次，另73家6月底前未完成申請，之後已補件。

除了上述178家，僅1家業者在6月底前獲准輸入。吳秀梅說，出口產品為魚鬆，且今天已聯繫中國補件事宜，但尚未接獲回應。

農委會評估受影響出口值部分，陳吉仲指出，108到110年平均出口量與出口值，魷魚3.6萬公噸、新台幣18.3億元，秋刀魚1.8萬公噸、4.4億元，午仔魚0.7萬公噸、6.8億元，鰹魚2.8萬公噸、8.4億元。

午仔魚108到110年間平均年產量1.2萬公噸，內銷2579公噸，適合做成一夜干等料理，將經由日式餐館、燒烤店、傳統市場、電商、超市等實體通路，執行強化內銷，同步拓銷東南亞等市場。陳吉仲說，上市規格為6到8兩一尾，批發市場近年上揚，今年每公斤近200元。

受影響最大的魷魚、秋刀魚，產量變動都很大。陳吉仲說，秋刀魚108年產量8.3萬公噸、109年5.6萬公噸、110年3.4萬公噸，國內年消費量近1.5萬公噸，主要出口韓國、中國、日本。

魷魚108年產量3.8萬公噸、109年5.3萬公噸、110年14.6萬公噸，國內年消費量約2萬到3萬公噸，主要出口至中國、美國、越南等，必須先進行去頭、內臟等加工處後，才能供應不同市場。包含鰹魚原本輸銷中國，當地也是加工處理後再外銷。

陳吉仲表示，將協助秋刀魚拓銷日、韓，魷魚、鰹魚則轉銷其他國家，並會編列預算補助運費，同時推動凍儲及加工因應。漁業署長張致盛說，會輔導業者推動中長期計畫發展加工業。（編輯：管中維）1111209