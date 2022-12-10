中國再增暫停進口名單 台啤金門高粱被禁

（中央社台北10日電）中國海關總署藉口註冊資訊不完整近期宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品進口，據中國海關總署官網，昨天又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高梁、台灣啤酒等。



據中國海關總署官網「港澳台地區生產企業註冊資訊」，登記「蒸餾酒及其配製酒」的28個項目中，共有11個狀態顯示為暫停進口，其中包括金門酒廠、台虎精釀、金車、台灣菸酒、雲山酒廠等業者。



網站公告訊息顯示，上述被暫停進口的項目註冊有效日期到2026年或2027年才截止，也就是被暫停進口的原因與註冊日期是否截止無關。



同樣的情況也發生在登記「飲料及冷凍飲品」的354個項目中，共計123項的註冊有效日期尚未截止卻被標註暫停進口，受影響業者包括黑松、維他露、統一、泰山、大西洋飲料、京都念慈菴藥廠等。



對於台灣水產品被卡，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品的報導與事實不符。



朱鳳蓮說，為落實「食品安全法」及其實施條例等規定，大陸海關總署於2021年4月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」（海關總署第248號令），自2022年1月1日起實施。



她指出，據了解，部分台灣輸大陸食品企業註冊訊息不完整，不符合大陸方面要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊，這是正常的食品安全監管措施，台灣業者應儘快向有關主管部門提供符合要求的註冊訊息。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1111210

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