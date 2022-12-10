中國禁金門高粱台啤 蘇貞昌：不符WTO規範循管道申訴
2022/12/10 11:58（12/10 12:46 更新）
行政院長蘇貞昌10日出席「第34屆台北國際建築建材暨產品展」。中央社記者江明晏攝 111年12月10日
（中央社記者江明晏台北10日電）中國再新增台灣酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高粱、台灣啤酒等。行政院長蘇貞昌今天說，中國此舉不符合WTO規範，政府會盡量和中國相關單位溝通爭取、循WTO管道申訴，同時盡全力幫忙受影響業者。
中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口，9日又新增一批被禁的台灣產品，包括金門酒廠、金車、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。
蘇貞昌今天出席「第34屆台北國際建築建材暨產品展」，他在會前接受媒體訪問表示，中國以行政註冊手段，對貿易行為進行干預，不符合世界貿易組織（WTO）規範，在世界更是獨有作法，對相關受影響業者，政府會盡全力幫忙，也盡量和中國相關單位溝通爭取，如有不符合WTO的規範，會循相關管道申訴。
對於受影響業者，他表示，政府一如過去，像是鳳梨或石斑魚等受影響業者，都盡全力不讓他們受到損害，政府會全力協助相關業者。
另外，有關蘇貞昌近來密集會見即將卸任的民進黨籍市長，是否為內閣新人事布局？他回應，他平常和不分黨籍縣市長都有互動，最近這段期間因連任縣市長即將任滿卸任，對表現優秀的縣市長，尤其是黨籍縣市長表達肯定和感謝，並關心他們現在狀況和未來規劃，「這是很正常的作為」。
至於民進黨台北市議員王世堅呼籲他「揮揮衣袖下台」；蘇貞昌表示，「總統交代要穩定政局、開創新局，都會依總統指示進行」。（編輯：郭無患）1111210
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