遭禁止進口中國 金酒：廈門子公司有安全庫存暫無影響

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（中央社記者黃慧敏、楊淑閔金門縣10日電）金門酒廠公司今天表示，金門高粱酒等台灣地區產品暫停進口中國大陸，這是文件的要求，將以最快速度完成文件更新；金酒和廈門子公司都有安全庫存準備，不影響業務及營運。

近日中國海關總署以註冊訊息不完整為由，再暫停台灣一批水產品進口，最新情況9日又新增一批被禁台灣產品，涉及金門酒廠、金車股份等業者。

金酒公司中午召開記者會，發言人陳啟展說明，中國海關自2022年起實施「在華註冊編號」新制，金門酒廠實業股份有限公司於2021年12月28日即取得中國海關核予註冊編號，效期至2026年12月28日。

陳啟展表示，今年3月24日國庫署通知金酒，要求在4月30日前補提產品原料來源地，以及非來自日本10縣市聲明，金酒公司隨即於4月中旬完成提送。國庫署於5月6日函轉衛生福利部食品藥物管理署，食藥署5月9日透過海峽兩岸食品安全協議管道協助傳送中方。

中國在8月1日通知共有3000多家企業必須補正文件。陳啟展表示，金酒公司部分為「產地聲明等檔相關標識及文字不符合要求……等事項」，金酒公司隨即補送文件完成。

陳啟展表示，金酒公司2022年全年輸陸出貨尚未受到實質限制與影響，都能正常供應廈門子公司需求量與安全庫存備貨。金酒公司同時依貿易相關規範完成需要文件的準備，未來如面臨中國海關不定期要求變更，也會最快速度來排除問題。

另外，金車股份有限公司公關部課長張育慈接受中央社記者電話表示，還不清楚註冊未核准的情況為何，目前還在確認狀況中。她說明，金車股份有限公司出口到中國的產品是金車噶瑪蘭威士忌，經由分公司在當地開設的2家門市銷售。（編輯：孫承武）1111210

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