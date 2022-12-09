中國禁台灣百家業者水產輸入 魷魚出口值36億元衝擊最大

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農委會官網統計疫情前108年台灣出口中國水產總值新台幣78.8億元，暫停輸入石斑、竹筴魚及白帶魚近25億元、約占3成。近日100多家業者水產品無法輸中，以魷魚36.86億元最多。

中國大陸今年6月起暫停輸入台灣的石斑魚、竹筴魚、白帶魚。經查農委會官網，疫情之前民國108年全年，台灣出口中國大陸水產總量15.6萬公噸，出口總值78.8億元。

主力品項的石斑魚108年出口中國大陸9979公噸、出口值20億4446萬1000元。竹筴魚出口3283公噸、出口值9407萬元。白帶魚出口1萬6249公噸、出口值3億5983萬6000元。以上合計出口值近25億元。

今天再發生因為中國關稅總局要求各國產品輸入必須完成註冊、登記，農委會查詢其網站表示，100多家業者有提出申請，尚未核准，主要產品為魷魚、秋刀魚及午仔魚。受影響的貿易金額，農委會漁業署說，還要再向業者了解出口值，才能確認。

經查農委會官網，去年台灣魷魚出口中國大陸7萬5152公噸、出口值36億8606萬7000元。秋刀魚出口1萬853公噸、出口值2億4873萬4000元。午仔魚出口7029公噸、出口值7億7484萬元。以上合計9萬3034公噸、出口值47億964萬1000元。農委會主委陳吉仲今天證實，以魷魚的30幾億元影響為最大宗。（編輯：李錫璋）1111209