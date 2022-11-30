台灣石斑魚挺進日本 藏壽司最快明年上架

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農委會表示，栗煬國際公司、高雄市興達港區漁會及日本藏壽司公司30日在東京簽署採購備忘錄，藏壽司將採購台灣冷凍石斑魚切片，在日本各家連鎖門市推出台灣石斑魚料理商品。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月30日

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）農委會國際處表示，栗煬國際公司、高雄市興達港區漁會及日本藏壽司公司今天在東京簽署採購備忘錄，藏壽司明年將採購台灣冷凍石斑魚切片，在日本連鎖門市推出台灣石斑魚料理。

行政院農業委員會今天發布新聞稿宣布，台灣石斑魚即將進軍日本迴轉壽司市場，此為6月中國暫停台灣石斑魚輸入，農委會立即提出「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等外銷因應措施，輔導業者開拓美國、馬來西亞、紐西蘭等新興市場外，再拓展的新商機。

國際處說明，今天在赴日訪問的農委會副主委陳添壽的見證下，台灣貿易商栗煬國際公司、供貨團體高雄市興達港區漁會與日本藏壽司公司在東京簽署採購備忘錄，藏壽司明年將採購台灣冷凍石斑魚切片，在日本各家連鎖門市推出台灣石斑魚料理商品。

國際處指出，藏壽司推出的料理將包括握壽司及中西洋料理等，讓喜愛海鮮的日本消費者在日本也能品嚐到來自台灣的高檔美味石斑魚；記者會現場並展示味噌烤石斑、鮮露石斑握壽司、石斑白酒蒸等料理。

漁業署長張致盛說明，明年預計第一批出口5萬公斤台灣石斑原料魚製成產品，後續視消費者需求擴增供貨。

這次簽署採購備忘錄不僅象徵台灣石斑魚拓展外銷新商機，陳添壽說，藏壽司是日本3大迴轉壽司品牌之一，農委會及國內業者非常重視這次採購案的推進，也代表台灣漁民勇於挑戰國際高品質水產消費市場。

漁業署表示，台灣石斑魚採專業化養殖，產業鏈分工細膩，上市前有政府抽檢把關，並搭配HACCP、ISO22000 等國際認驗證的加工處理，生產的石斑魚切片符合日本「生食等級」需求，前後經過4次打樣及調整加工製成程序，品質獲迴轉壽司業者青睞，是台灣石斑魚外銷的重大突破。（編輯：張雅淨）1111130