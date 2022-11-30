110年台灣農產品外銷56.7億美元 創歷史新高

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農委會副主委陳添壽在日本發表「台灣新農業立基本土 放眼全球」專題演講時指出，2021年台灣農產品外銷中國占比下降，而外銷達56.7億美元仍創新高，顯示在台商協助下，台灣農產品外銷順暢，大幅降低對單一市場依賴。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月30日

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）農委會表示，赴日訪問的農委會副主委陳添壽今天在當地專題演講時指出，去年台灣農產品外銷金額56.7億美元，仍創歷史新高，顯示在台商協助下，外銷順暢。

行政院農業委員會今天發布新聞稿指出，陳添壽出席會議時，以「台灣新農業立基本土 放眼全球」為題，進行專題演講。

陳添壽指出，農產品外銷方面，雖然受到COVID-19疫情及中國大陸片面禁止台灣部分農漁產品輸入等影響，民國110年台灣農產品外銷金額56.7億美元，仍創下歷史新高，外銷中國大陸的比率也從最高23.2%，逐年降至去年的19.8%，今年1至10月更降為13.3%。

陳添壽表示，顯示在台商們的協助下，台灣農產品外銷順暢，並大幅降低對單一市場的依賴。

他說明，農委會近年推動了10項政策、措施，包含建立「三保一金」4大農民福利體系、農田水利會改革及擴大灌溉服務、歷時24年成功撲滅口蹄疫、解除遠洋漁業黃牌警告、確保國產農產品品質、學校午餐全面採用在地食材、全面推動綠色環境給付、提升稻米產業競爭力、解決農產品產銷問題，以及有效提升農家所得等。

國際處表示，今天農委會也在現場舉辦台灣農產品推介會，展示冷凍鳳梨釋迦、番薯、花生、果乾、茶葉、咖啡、香蕉薯片、香腸、文心蘭等台灣農產品，藉此拓展農產品銷日商機。（編輯：張雅淨）1111130