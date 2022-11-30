新品種紅肉小西瓜 瞄準個人消費市場

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種苗業者研發新品種西瓜MINIBALL，每顆約400、500公克，適合小家庭或個人消費食用，將在12月4日種苗節活動中推廣。中央社記者楊思瑞攝 111年11月30日

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）第26屆種苗節活動將於12月4日在台南區農業改良場舉行，有種苗業者研發新品種紅肉西瓜MINIBALL，每顆僅約400、500公克，適合小家庭或個人消費食用，盼藉此活動推廣。

行政院農業委員會畜產試驗所、台南區農業改良場與台灣種苗改進協會將於12日4日合辦「2022農畜聯合開放日暨第26屆種苗節活動」，台南農改場今天舉行活動宣傳記者會，並安排種苗業者展示部分研發成果。

不少新品種農產品相當引人目光，其中一種紅肉西瓜MINIBALL，擺在一般紅肉西瓜旁，體積明顯小了許多，不仔細看還可能誤認為是還沒有生長完全的小西瓜。

研發業者農友種苗公司營業一部經理梁國聖告訴中央社記者，MINIBALL主要針對小家庭及個人消費者研發，每顆重約400、500公克，冰在冰箱很方便，對切後就可用湯匙挖著吃，份量剛足夠1、2個人一次食用，具市場銷售潛力。

梁國聖表示，MINIBALL的口感清甜、皮薄汁多，所需栽培條件與一般西瓜類似，田間管理的主要差別在於每株的果實顆粒數較多，單位面積產量與一般西瓜差不多，目前雖已有些農民栽種，但整體產量不多，希望藉此次種苗節活動推廣，讓更多農民和消費者有機會了解。（編輯：陳仁華）1111130