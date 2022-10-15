台灣肉品外銷突破 加熱禽肉重返日本市場

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）台灣加熱肉品外銷告捷，農委會防檢局今天說，日本農林水產省已公告新增認可台灣2家加熱禽畜肉品生產設施生產的肉品獲准輸日，這也是加熱禽肉10多年後再度重返日本市場。

農委會防檢局今天發布新聞稿宣布，在日本及台灣相繼開放邊境之際，駐日本代表處傳來台灣優質肉品成功拓展日本市場的好消息，日本農林水產省已公告新增台灣農畜產工業有限公司生產的加熱禽肉及畜肉，以及振聲農業科技股份有限公司生產的加熱禽肉獲准輸日。

防檢局表示，這是透過台日諮商、議定檢疫條件、積極爭取日方在110年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間派員來台實地查核禽畜肉品生產設施的成果。

農委會副主委黃金城告訴中央社記者，台灣的加熱畜肉外銷日本已行之有年，在日本超商及主題樂園都能吃到美味的台灣畜產品，但加熱禽肉部分，雖然過去也曾外銷日本，但在台灣爆發嚴重禽流感後就中斷，這次是重返日本市場。

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黃金城表示，日方有派員實地查廠，肯定台灣加熱禽肉的處理過程，加上近年台灣禽流感案例已經減少許多，因此日方同意加熱禽肉可以獲准輸日。

農委會主委陳吉仲也在臉書粉絲專頁發文指出，任何農產品出口都要經過一定流程的談判與重重關卡的審查才有機會建立起外銷管道，每一個外銷管道的建立，就是幫助國內產業提升的機會，未來會繼續推動各種擴大外銷的工作，擦亮台灣農產品品牌。（編輯：陳政偉）1111015