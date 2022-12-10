台啤金門高粱被禁 陸委會盼對岸懸崖勒馬

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中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口。據中國海關總署官網，9日又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高粱、台灣啤酒等。中央社 111年12月10日

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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）中國大陸再新增台灣酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高粱、台灣啤酒等。陸委會今天回應，這是非理性刁難台灣業者，希望對岸懸崖勒馬，恢復兩岸正常經貿交易秩序。

陸委會稍早透過書面回應表示，政府已經掌握相關訊息，台灣已經依據中國大陸食品生產新規定向中國海關申請註冊，此次對岸主管部門突然將台灣水產品、食品加工品、飲料等食品暫停輸陸，對台灣產品出口大陸已經形成貿易障礙。

陸委會強調，政府將依循WTO規範及雙邊協議管道，要求陸方儘速去除非關稅貿易障礙，並保障台灣應有的權益。

陸委會進一步表示，絕不接受對岸以食安監管之名製造非貿易關稅障礙，非理性刁難台灣業者。政府對於中共違反國際貿易規範，阻礙兩岸商業經貿往來，再度表達不滿與遺憾，希望對岸懸崖勒馬，恢復兩岸正常經貿交易秩序。

陸委會表示，政府各機關已就產業可能造成的影響加以評估，同時結合各公協會積極幫助產業界拓展銷售管道、外銷獎勵、輔導產業升級等各種措施，台灣不會放棄任何市場，但也不接受非市場因素干預要脅。

陸委會最後指，「台灣產業歡迎與各方合作，請國人及產業界放心。」

中國海關總署以註冊資訊不完整為由，近期宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品進口；據海關總署官網，昨天又新增酒類與飲料等產品暫停進口，包括金門高梁、台灣啤酒等。（編輯：周慧盈）1111210

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