國台辦否認大陸暫停進口台灣水產品

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國台辦9日晚間表示，大陸暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品的報導與事實不符。圖為高雄左營一處傳統市場內，魚販正忙著處理魚貨，攤位上銷售午仔魚等各式水產。中央社記者董俊志攝 111年12月9日

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（中央社台北9日電）國台辦今晚表示，大陸暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品的報導與事實不符；所謂「無預警禁止進口」純屬刻意炒作。希望台灣食品企業儘快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊訊息。

中國國務院台灣事務辦公室9日晚間發布「朱鳳蓮答記者問」的新聞稿。

朱鳳蓮稱，大陸暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品的報導與事實不符，所謂「嚴正抗議」更是無理取鬧。

她表示，為落實「食品安全法」及其實施條例等規定，大陸海關總署於2021年4月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」（海關總署第284號令），自2022年1月1日起實施。該規定優化了註冊程序，對不同類別境外生產企業實施分類管理，明確了企業主體責任和所在地主管部門監管責任，也有利於保障消費者食品安全。

朱鳳蓮稱，有關主管部門已透過既有聯繫管道向台方通報有關事項和要求，並按照有關規定處理台灣輸大陸食品生產企業註冊。已按要求更新註冊訊息並審核通過的企業一直對大陸保持正常出口。

她表示，所謂「無預警禁止進口」純屬刻意炒作。據瞭解，部分台灣輸大陸食品企業註冊訊息不完整，不符合大陸方面要求，有關主管部門暫未對這些企業給予註冊。這是正常的食品安全監管措施。希望台灣食品企業儘快向有關主管部門提供符合要求的企業註冊訊息。

農委會副主委陳駿季昨天指出，此事件與中國去年4月要求輸銷產品到中國的各國業者須依規定登記有關。目前主要是100多家企業申請輸往中國，主要品項是魷魚、秋刀魚及午仔魚，只有1家獲准。

大陸委員會昨晚發布新聞稿，對於這次中國大陸海關藉註冊事由，無預警暫停台灣水產品輸陸表示遺憾與不滿。表示衛福部食藥署將持續會同農委會等相關主管機關向陸方瞭解相關情形，要求陸方提出合理說明，並儘速處理台灣業者註冊或補件事宜，讓業者產品順利輸陸。

陸委會指出，陸方相關舉措是否會有政治因素，台灣不願臆測。但陸方不但行政怠惰未完成審查，且一貫以未先通報之方式，突襲性阻擋台灣業者產品輸陸，政府表達「嚴正抗議」，也呼籲陸方盡速解決，以維護台灣業者權益。（編輯：楊昇儒）1111209