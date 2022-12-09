公會盼強化魷魚秋刀魚加工 拓銷歐美及東南亞

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）台灣逾百家業者未獲中國核准輸入水產品，台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會今天表示，魷魚與秋刀魚須強化加工，拓銷歐美及東南亞。

根據行政院農業委員會官網統計，近日100多家業者無法輸往中國，以魷魚產值占新台幣36.86億元最多。農委會主委陳吉仲也說，魷魚是受影響最大宗品項。

台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會理事長陳皇誠接受中央社記者電話訪問時說，全台約有90艘漁船春天到福克蘭抓魷魚，夏天回台灣，其中75艘秋天再到北太平洋抓秋刀魚，以去年來說，秋刀魚產量3.3萬公噸、產值20多億元，魷魚產量15萬公噸、產值90億元，而這些船公司應該都包含在這次還沒被中國核准輸入的100多家名單當中。

陳皇誠並說，海撈水產每年產量浮動大，最高產量曾達23萬公噸，3年前18萬公噸、2年前10萬公噸、去年3.3萬公噸，今年4萬公噸，因為近年產量不大，去年8成出口日本、韓國，2成內銷，今年也差不多可以如此運作，壓力比較不大，但產量若更大，就需要拓銷其他市場。

魷魚去年產量15萬公噸，9萬公噸外銷，其中7萬公噸外銷中國；以去年出口值近61億元來說，其中47億元都是銷往中國；今年因為產量只有5.5萬公噸，輔以台灣內需量每年有5、6萬公噸規模，所以處理上壓力也是比較不大。

上述公會預計的產值大過農委會官網連結海關統計的數據，陳皇誠說，因為小三通輸銷中國部分未統計進去。

陳皇誠強調，不能用今年產量規模較少來面對未來，公會中午召開臨時理監事會議，建議農委會強化魷魚、秋刀魚的加工處理，才能合併推動拓銷歐洲、美洲、東南亞等其他海外市場，其中東南亞勞動力成本較低，買去可加工製成產品，再銷歐美市場。

陳皇誠說明，加工處理分兩種，因為歐洲市場會要求一定尺寸的產品才會下單，若有訂單，魷魚船做好尺寸處理，即可直接從捕撈地福克蘭運往歐洲港口卸貨，縮短運程。

其次，歐美人士比較不吃秋刀魚，因為多刺，須開發出符合其喜好的加工產品，就像這次國內石斑魚被中國暫停輸入，農委會導入學校午餐、拓銷日本後，也能供不應求一樣。

陳皇誠重申，產業海內外強化加工、拓銷，需要中、長期深耕，公會希望政府輔導產業進行海外市場行銷，以及建置、強化加工產業發展因應。（編輯：管中維）1111209