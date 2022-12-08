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中國大陸無預警暫停台灣水產品 陸委會：遺憾且不滿

2022/12/8 21:22（12/9 11:38 更新）
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傳出中國因註冊登記問題暫停台灣水產輸入，其中就包含午仔魚（圖）；屏東養殖業者表示，午仔魚在台灣有一定內銷市場，若外銷遭禁，量多需求少的狀況下，勢必面臨價格崩跌，這也是最不樂見的結果。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月8日
傳出中國因註冊登記問題暫停台灣水產輸入，其中就包含午仔魚（圖）；屏東養殖業者表示，午仔魚在台灣有一定內銷市場，若外銷遭禁，量多需求少的狀況下，勢必面臨價格崩跌，這也是最不樂見的結果。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月8日
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（中央社記者呂佳蓉台北8日電）中國大陸禁止台灣多項水產品外銷至大陸，陸委會今天表示，陸方相關舉措是否會有政治因素，台灣不願臆測，但仍對其無預警暫停台灣水產品輸陸，表示遺憾與不滿、表達嚴正抗議。

今天傳出中國繼暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入後，又增加午仔魚、秋刀魚。

農委會副主委陳駿季稍早表示，此事件與中國去年4月要求輸銷產品到中國的各國業者須依規定登記有關。目前主要是100多家企業申請輸往中國，主要品項是魷魚、秋刀魚及午仔魚，只1家獲准，將請衛福部食藥署向中國確認。

陸委會晚間以書面方式回應，指出中國大陸在去年4月12日公布進口食品境外企業註冊新規，並於今年1月1日施行，要求全世界食品輸陸企業應先向陸方主管機關進行註冊。

陸委會指出，「由於該規定造成貿易障礙，引發爭議，多國已在WTO向陸方提出關切，我國也多次提出不同意見，惟考量業者利益，衛福部及農委會等相關機關仍依據陸方規定，輔導業者辦理註冊事宜。」

陸委會指出，台灣主管機關於今年8月1日收到中國海關總署通知，業者須於今年8月31日前完成補件，已補件者可持續出口至8月31日；台灣業者已提出178件補件申請，但是中共有關部門迄今未就補件申請的審核結果作出任何決定及聲明，影響台灣業者權益甚鉅。

陸委會說，對於這次中國大陸海關藉註冊事由，無預警暫停台灣水產品輸陸，「本會表示遺憾與不滿」。衛福部食藥署將持續會同農委會等相關主管機關向陸方瞭解相關情形，要求陸方提出合理說明，並儘速處理台灣業者註冊或補件事宜，讓業者產品順利輸陸。

陸委會指出，政府表示，陸方相關舉措是否會有政治因素，台灣不願臆測。但陸方不但行政怠惰未完成審查，且一貫以未先通報之方式，突襲性阻擋台灣業者產品輸陸，政府表達嚴正抗議，也呼籲陸方盡速解決，以維護台灣業者權益。

陸委會最後稱，中共20大政治報告提出，將促進兩岸經濟文化交流合作，但實際作為背道而馳，傷害弱勢農漁民及相關業者生計，不會得到台灣人民的支持。希望陸方多作有益於兩岸人民福祉的事，不要為兩岸貿易往來製造障礙。（編輯：張淑伶）1111208

#陸委會
#台灣
#農委會
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