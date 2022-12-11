中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店靠販售台式果乾越洋挺農民

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（中央社紐約10日綜合外電報導）中國近日又暫停台灣產品輸入，以餅乾糖果、飲料、水產品受影響最大，此前鳳梨等水果早已成為目標，而紐約竟有這麼一家柑仔店，藉由販售台製果乾挺小農，致力增加台灣曝光度。

「外交政策」（Foreign Policy）今天刊登標題為「在中國與台灣的食品戰前線：一家布魯克林新創企業反擊北京施壓」的文章，介紹鄭衍莉（Lisa Cheng Smith）與林思妤（Lillian Lin）在美國銷售台灣食品、宣傳台灣的故事。

去年3月，中國以檢出介殼蟲問題為由，暫停輸入台灣鳳梨後，鄭衍莉與林思妤決定回應。她倆透過在紐約布魯克林開設的柑仔店「雲海嚴選」販售果乾，讓更多人認識台灣的獨特。

林思妤說：「如果你在台灣長大，國際社會有多忽視台灣這件事就非常明顯。」

作為一家小型企業，雲海沒有設備可以從台灣進口大量新鮮鳳梨至紐約。考量到台灣厚片果乾不同於美國果乾那般死甜、摻了一堆添加物又被切成小塊，鄭林兩人希望把台式果乾引進美國市場，並計劃專門向小農進貨，幫助他們打開中國以外的出口市場。

她們在募資平台Kickstarter發起計畫，目標金額1萬2000美元，結果一共募得11萬3050美元。

去年8月，第一批台灣果乾抵達美國。顧客在她們的網頁熱烈留言，其中很多人是台裔美國人。他們分享了對台灣果乾的思念之情，也對處於困境的台灣果農表達支持。

鄭衍莉與林思妤在小巧的店面內，打造了一個著重宣傳台灣文化和認同的獨特品牌。雲海的使命不只是介紹台灣食材給更多人知道，還要把曝光度轉化成有關台灣認同與自決的政治意識。鄭衍莉說：「愈多人認同台灣的獨特，改變看法的人就愈多。」

鄭衍莉在2018年成立雲海，開設實體店面其實是最近的事（林思妤在2021年加入公司）。這家開在布魯克林的小店不比典型的紐約公寓客廳大，陳列方式溫暖且引人入勝。架上陳列著台灣食材與金門菜刀等手工廚具，門旁冰箱裡則有木瓜牛奶、蘋果西打等飲料。

跟許多台灣人一樣，鄭林兩人有著在台灣夜市吃小吃的美好回憶。對她們來說，台灣美食異於中國之處，正是文化驕傲感的來源。她倆的終極夢想是讓雲海成為台版Eataly（全球連鎖義大利市集），但眼下每天的挑戰就夠忙的了。

曾經有一次，從台灣進口的好幾瓶醬油在抵達時破了，她們得自行吸收虧損。而且雲海的台灣合作對象多半是小型供應商，要橫渡太平洋送貨十分困難。同時雲海還在加州和紐約兩地倉庫協助下，運送產品至美國本土各地，此舉就算對大公司來說也是野心勃勃。

雲海的業績多半靠網路，鄭衍莉仍形容實體店面是這家企業的「心臟與靈魂」。許多進店的消費者都是熟客，渴望吃到情人果乾、海山醬等難以覓得的台灣特產；也有人是出於好奇被吸引入內。

雖說很多亞洲人都熟悉台灣食物，多數美國人不然，雲海的一些顧客說，這是他們第一次看到有人明確在賣台灣產品。

鄭林兩人希望介紹台灣味，可以讓顧客問起食品產地和台灣，她們不迴避討論台灣的政治險境。林思妤表示：「我不想覺得說，因為政治可能會冒犯到某人，就不能成為我們故事和對話的一部份。」

鄭衍莉則說：「呈現台灣議題時，常說最糟的結果就是與中國打仗。但對我而言，最糟的情況是如果被中國吞併的話，會失去台灣。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111211