中國禁台農產品重要事件 鳳梨、石斑魚都在列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）中國海關總署以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品。除了這次，光是去年與今年，中國已數次禁止台灣農產品輸中，品項包含鳳梨、蓮霧、釋迦、柑橘類水果和石斑魚等。

以下為中央社統整近3年中國禁台農漁畜產品大事記。

--2021年1月「中國禁台灣豬輸入」台灣自2021年1月開放含萊克多巴胺的美豬和30月齡以上的美牛進口，國台辦表示，嚴禁台灣生產或轉運肉類產品輸入。

農委會表示，不清楚國台辦所言為何，因為台灣的生鮮豬肉從沒輸銷過中國大陸。2011年以前，台灣有5家公司可以出口肉製加工品到中國大陸，主要是豬肉加工品；後來發生高病原禽流感、食品油事件，中國於2014年11月間宣布禁止再輸入，因此連任何台灣的肉類加工品都沒再輸入中國。

--2021年3月「中國禁止台灣鳳梨進口」中國於2021年2月底表示，自2020年向台灣通報發現鳳梨有介殼蟲，不合格情況確定是28件，更宣布自2021年3月1日起暫停進口台灣鳳梨。

農委會回應，2020年僅接獲13件不合格通報，並非28件；在全面加強改善後，已連續4個月未接到通報，顯示改善有所成效。

台灣鳳梨年產量約為42萬噸，根據109年農委會數據，冷藏生鮮鳳梨出口約4萬5609公噸，其中中國約占9成、4萬1661公噸，年產值近新台幣15億元。

農委會準備新台幣10億元專案經費，啟動拓展外銷、內銷措施，成功將台灣鳳梨銷售至日本市場，國內外團購及個人訂購、加工需求加上外銷共累計4萬1687公噸。

--2021年9月「中國禁台蓮霧、釋迦進口」中秋連假期間，中國海關總署聲稱2021年以來多次從台灣輸入的釋迦和蓮霧中檢出檢疫性有害生物介殼蟲，自2021年9月20日起暫停進口台灣這兩種水果。

根據農委會統計，釋迦年產量約5萬7000公噸，蓮霧年產量約5萬公噸，109年外銷中國數量分別為1萬3588公噸及4792公噸，分別占總產量23%及9.6%。

農委會決定投入10億元因應，透過獎勵外銷分散市場，擴大舉辦台灣水果節活動，增加對香港、新加坡、加拿大、馬來西亞等現有市場的出口數量，以及電商通路與五倍券、農遊券加強內銷等，確保農民權益。

世界貿易組織（WTO）該年11月開會，常駐世貿代表羅昌發針對中國禁止台灣進口釋迦、蓮霧提出「特定貿易關切」，強調欠缺科學依據，逾越WTO協定所規範的必要程度；中方回應害蟲是事實，所為符合規範。

--2022年6月「中國禁台石斑魚進口」中國海關總署動植物檢疫司6月10日指出，台灣石斑魚多次檢出禁用藥物且土黴素超標，自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入；另外，中國6月15日也以台灣冷凍白帶魚包裝上檢出COVID-19病毒為由，要求禁止進口一週。

農委會統計，2021年台灣全國石斑魚養殖面積為1526公頃，產量約1萬6940公噸，外銷量約6681公噸，產值約新台幣16.81億元，其中出口國以中國大陸最為大宗，占外銷量91%，另也有外銷包含香港、美國、日本及紐澳等。

農委會表示，不排除到WTO申訴；並在屏東、高雄兩石斑魚產地設立冷鏈物流拓展歐美市場；調節石斑魚上市期間與產量，降低市場需求飽和壓力；隨後更推出「班班吃石斑」等產銷策略。

--2022年8月「中國禁台柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹筴魚」中國海關總署今年8月發布「海關總署動植物檢疫司進出口食品安全局發布關於暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸的通知」，表示自2021年以來，中國海關多次從台灣輸陸的柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧（Planococcus minor），以及倍硫磷和樂果殘留超標；另外，台灣輸陸的冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出COVID-19病毒核酸陽性。

農委會批評，中國以農藥檢出超標、介殼蟲等事件為由暫停貿易，違反國際貿易處理原則，還有稱水產外包裝驗出新冠病毒陽性，片面中斷貿易；在國際貿易創下歷史，也是全世界農產貿易絕無僅有的事。

農委會統計，需要因應處理的目標為柑橘類8000公噸（包含文旦受影響約5000公噸，其他柑橘作物3000公噸）、白帶魚5500公噸、竹筴魚1000公噸。

柑橘類部分，農委會規劃透過農良直賣所、全國各地農會超市、連鎖通路業者、產地縣市政府行銷等內銷通路；白帶魚和竹莢魚部分，會透過漁會及漁民團體、連鎖量販店、電商通路及餐飲等強化促銷，並強化海外市場拓銷。

--2022年12月「中國禁台178家水產品」中國關稅總局要求各國產品輸入必須完成註冊、登記，暫停台灣178家業者輸入水產品。

農委會表示，中國未准台灣100多家業者輸銷，以魷魚、秋刀魚、午仔魚等最受影響，且台灣補件期限8月底，比其他國的明年6月底嚴格，若補件仍不准，將向WTO申訴。

經查農委會官網，去年台灣魷魚出口中國大陸7萬5152公噸、出口值36億8606萬7000元；秋刀魚出口1萬853公噸、出口值2億4873萬4000元；午仔魚出口7029公噸、出口值7億7484萬元。

農委會說明，台灣銷往中國的秋刀魚、魷魚及鰹魚等水產品大多用於罐頭製作，會協助轉往東南亞泰國、越南等地加工處理；至於午仔魚為養殖魚類，去年已經有內銷活動，價格維持非常好，有信心透過國內行銷，另外，開拓市場，包含日本等，來降低衝擊。（編輯：管中維）1111211

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。