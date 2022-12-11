輸中產品遭禁標準不明 「中國台灣」仍闖關失敗

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）中國暫停台灣多項產品輸入，審查未過原因以文字不符為大宗，衛生福利部次長王必勝說，中方審查邏輯不明，業者也無法複製成功經驗，甚至產地寫「中國台灣」仍可能闖關失敗。

中國對進口食品管理採註冊制，目前以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品，中方12月9日提供註冊審查不符原因，共7大項。今天上午衛福部舉行跨部會記者會，會中說明台灣受到中方的「特別對待」且不盡公平。

據中方說法，7大項原因以文字不符合要求621件最多、生產許可證明不符要求499件次之、企業申請書不符要求396件第三，其餘還有產地聲明不符要求、未按要求提供註冊文件、申請產品編碼有誤及不屬於食品類企業註冊。

王必勝在記者會中表示，即便中國官方提出台灣產品遭暫停輸銷原因，表面上看起來不同，但也許都是相同的，主因是審查標準不明，找不出邏輯。

他以文字不符合要求為例，衛福部多次詢問為何不符要求，卻屢屢被「已讀不回」，甚至也無法複製成功經驗。

王必勝進一步說明，因為作為審核方的中國沒有告知哪些內容可以、哪些不可以，所以衛福部過去也曾經比較過註冊通過有效與未通過的產品文件，但也找不出邏輯，確實也想過可能是產地登記名稱「台灣」與「中國台灣」的差異，這只是推測，中方也沒有回覆。

王必勝說，過去也有業者將產地登記註記為「中國台灣」，仍然沒有通過輸銷中國許可。

衛福部食品藥物管理署長吳秀梅也說，很多業者會為了輸銷而調整產地名稱，這是不合理的，台灣就是台灣。

對於前總統馬英九近日提到為何不透過ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）現有管道溝通，吳秀梅解釋，現在使用的窗口就是兩岸食品安全協議窗口，過去檢測到違反食品衛生標準，也是使用相關窗口，但並不一定通暢，常常被已讀不回，至於其他窗口則幾乎完全停擺。

王必勝說，相較於其他國家食品輸中的登記者，台灣是受到特別處理，不盡公平，不只為提供通暢的諮詢管道；而且台灣註冊程序無法使用網站申請，只能書面提交，無法隨時追蹤後續，再者，是台灣註冊繳交期限提早1年，是否有政治上的打壓，將留給外界評判。

衛福部將持續與中國溝通，要求提供台灣產品輸銷使用註冊系統，公開透明審查程序，預計今天下午將開會討論未來策略，其中包含爭取與中國暢通諮詢管道規劃、還有輔導業者轉型，若台灣業者持續依賴風險高的貿易地區，對貿易往來發展並不好。（編輯：陳清芳）1111211