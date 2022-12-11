中國禁台灣加工食品 經濟部3面向協助受影響業者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

近日中國海關總署以註冊訊息不完整為由，再暫停台灣一批水產品及部分台灣食品加工產品進口。圖為高雄左營一處傳統市場內，魚販正忙著處理魚貨，攤位上銷售午仔魚等各式水產。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北11日電）中國以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣產品輸入。經濟部次長陳正祺今天說明，將透過促銷、金融與輔導3面向措施，包括「台灣食品全球GO計畫」、貸款協助及輔導用電商促銷及取得國際認證，來協助受影響的食品加工業者。

中國6月起陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成輸中更新註冊，暫停輸入相關產品。近日中國海關總署以註冊訊息不完整為由，再暫停台灣一批水產品及部分台灣食品加工產品進口。

衛福部今天舉行記者會，說明此次暫停輸入台灣食品的狀況及後續因應。陳正祺在記者會中指出，針對受影響的食品加工業部分，經濟部提出促銷、金融協助、輔導3大面向協助，首先，是國貿局8月推出「台灣食品全球GO計畫」，包括辦理視訊媒合、洽談，在重要市場辦理糕餅節、也協助重要通路辦理商展。

其次，這項計畫也協助台灣業者參加海外食品展，例如巴黎食品展，或邀請其他國家來台參展，目前已協助近1700家業者、促成約新台幣17.5億元商機，並研議明年續辦。

第3則是輔導業者善用數位電商促銷、數位多媒體以及投放精準廣告，也會協助業者取得國際認證，以作為有效的行銷工具。

陳正祺表示，據財政部統計，台灣去年相關產品銷往中國的金額，魷魚約1.3億美元、午仔魚2760萬美元、秋刀魚890萬美元；飲料4340萬美元、酒類2.5億美元。

財政部國庫署副署長馬小惠則表示，經查有34家酒類製造業者先前有輸往中國，財政部先前也透過衛福部窗口了解中方要求，協助業者補件。

馬小惠說，先前有22家酒類製造業者取得該註冊編號，中方在這兩天無預警暫停進口後，其中有8家被暫停進口，目前了解無補件意願；因業者自身營業、商業機密及通路等考量，財政部將持續配合業者進行補件。

馬小惠表示，在業者輔導部分，財政部在實施菸酒管理制度時，就已同步推動優質酒類認證制度，並推廣優質酒類產業，未來會持續推廣，以協助業者提升拓展全球化市場競爭力，並協助取得優質酒類認證，同時鼓勵業者在國內外競賽、參展。

馬小惠強調，觀光協會每年有舉辦美食展，財政部也會協助食品業者與餐飲業異業結盟，以擴散市場及全方位發展。（編輯：林淑媛）1111211