台灣水產品輸中多製成罐頭 擬輔導轉東南亞處理

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中國海關總署以註冊資訊不完整為由，近期宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚、鰹魚等水產品進口。圖為台北市大直市場水產攤老闆10日忙著幫顧客處理魚鱗及內臟。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北11日電）中國海關總署以註冊資訊不完整為由，近期宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚、鰹魚等水產品進口。農委會今天表示，除了午仔魚，台灣銷往中國的魚類大多用於罐頭製作，會協助轉往東南亞泰國等地加工處理。

衛生福利部食品藥物管理署、農委會漁業署、經濟部國貿局、財政部國庫署今天臨時聯合召開「食藥署重申送件即遞件，絕無慢半拍」記者會，說明台灣水產及酒類飲料外銷中國無法取得註冊的緣由，以及應變對策。

農委會副主委陳駿季會中表示，受影響是水產品，總共有178件暫停輸中，其中有105件是漁船捕獲的水產品，透過了解，影響最大的魚種有4種，包含午仔魚、秋刀魚、魷魚、鰹魚；主要是原形的魚產品銷往中國。

陳駿季指出，包含秋刀魚、魷魚、鰹魚都是遠洋漁業捕獲，銷往中國加工、製做成罐頭後再銷到其他國家；因為東南亞地區也有很多加工廠，會引導業者到東南亞的加工廠處理。

陳駿季說，至於午仔魚為養殖魚類，去年已經有內銷活動，價格維持非常好，有信心透過國內行銷，另外開拓市場、包含日本等，來降低衝擊。

根據農委會統計，從民國108至111年水產品輸中數量，分別是15.6萬噸、10.5萬噸、14.8萬噸，今年至今為6.7萬噸；陳駿季說，各年度數量有很大的波動，一部分是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，也有一部分是供應斷鏈。

陳駿季再次提到，遠洋漁業可以到其他國家加工，實際影響不能從表面數字來評斷；農委會會輔導業者轉到例如泰國、越南等東南亞國家，當地加工業都滿發達，所以相關產值影響沒辦法直接用數字評斷。

另外，陳駿季提，110年午仔魚是價格約每公斤新台幣170元，現在約200元上下，農委會去年起就針對輸中國比重較大的魚種進行國內行銷；維持農漁民收益是最大的重點，所以價格穩定、就會減輕衝擊；有必要也會提供相關金融補貼。

陳駿季強調，不同國家的農產品輸出入都會有檢疫的問題，這部分也會與對方窗口聯繫；今天台灣水產品這個案子與檢疫不合格沒辦法輸往中國是兩件事，中國是針對所有輸中的食品都要註冊，通過才可以輸入。

陳駿季表示，還是持續針對註冊未通過的案件，會一家一家專人服務、分析樣態；目前了解大多都是文字不符規定、生產來源不清楚等原因，會去比對有通過業者，希望一家一家完成註冊程序；在註冊在還沒有完成之前，會透過國內行銷，引導到其他出口市場、或其他國家加工廠等，確保產地農漁民權益。（編輯：陳清芳）1111211