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中國禁台灣水產、加工食品 衛福部上午11時說明

2022/12/11 10:17（12/11 11:04 更新）
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中國以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣產品輸入，以餅乾糖果、飲料、水產品3類受影響最大。民眾10日在台北市大直市場選購水產品。（中央社檔案照片）
中國以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣產品輸入，以餅乾糖果、飲料、水產品3類受影響最大。民眾10日在台北市大直市場選購水產品。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北11日電）中國以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣產品輸入，以餅乾糖果、飲料、水產品3類受影響最大，中央已設專線協助業者。衛福部食藥署聯合多部會將於今天上午11時舉行記者會說明。

中國今年6月開始陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，且之後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成輸陸更新註冊，暫停輸入相關產品。近日中國海關總署以註冊訊息不完整為由，再暫停台灣一批水產品進口及台灣產品，涉及金門酒廠等業者。

針對中國註冊新制公布以來，食藥署將於今天上午11時記者會完整說明從去年10月至今，全力協助業者送件的輔導作為，以及目前協助業者的整體情形，同時報告與中方聯繫的最新狀況。預計出席名單包含衛福部次長王必勝、食藥署長吳秀梅、農委會、經濟部及財政部國庫署等部會人員。

根據食藥署統計，自2021年10月起，政府陸續協助業者提交3232件補件資料，目前合格註冊792件，2409件被中國視為不合格且未告知理由暫停進口，其他31件自行註銷。

今年至12月10日為止，受影響最多的3大類別，分別為糖果餅乾類有效128件、暫停進口110件，飲料類有效230件、暫停123件、註銷1件，水產品有效1件、暫停887件、註銷2件。（編輯：張雅淨）1111211

#台灣
#中國
#食藥署
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