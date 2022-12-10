台灣酒飲出口中國受阻 財部：8家補件業者仍遭擋

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（中央社記者張璦、鄭鴻達台北10日電）中國以註冊訊息不完整為由，再新增台灣酒類等產品暫停進口；財政部國庫署官員指出，酒品外銷中國的34家業者，其中15家已補件，8家結果出爐仍被禁止輸中，後續會協助了解不符中方要求之處。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口，9日再新增一批台灣產品禁止進口，涉及金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣菸酒及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。

財政部國庫署指出，中國今年起施行「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，出口至中國的食品、酒品，均需向中方海關總署申請註冊，完成者才能進口；後續中國自3月1日起變更註冊方式，國庫署立即透過食藥署兩岸食安協議窗口，將酒品輸中業者資料遞交中方審查。

國庫署官員表示，酒品輸中業者共34家，已完成註冊取得編號業者22家、其中15家已補件，目前8家審查結果出爐仍被禁止輸中，包括金門酒廠、金車、台灣菸酒、台虎精釀、舜堂萊嘉、傳奇酒業、緻品酒業和雲山酒廠；另7家及其餘12家新申請註冊業者，都在等待中方審查中。

國庫署官員指出，後續會積極了解，業者補件後，仍被認為不符要求的原因為何，或是否有資料不齊全情形。

此外，國庫署表示，已協調經濟部將可能受影響的酒品業者納入「台灣食品全球GO」計畫，從拓銷面等給予協助。

經濟部官員則表示，「台灣食品全球GO」計畫投入的新台幣2億元尚未執行完，現已協助1696家次廠商爭取到17.5億元商機，未來若經費執行完畢，將採用貿易經費繼續執行，讓方案常態化。

中國近來動作頻頻，今年8月時就曾突然暫停台灣多家食品廠食品進口，經濟部當時宣布，將提撥2億元啟動「台灣食品全球GO」計畫，協助業者於東北亞、東南亞、北美等擴大推廣加工食品。（編輯：林克倫）1111210

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