中國再禁酒飲 業者：據知成分寫「台灣」也被擋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）中國暫停進口部分台灣酒類與飲料等，一名未被禁止進口的酒廠主管今天說，據他了解，早期如果成分寫到「中華民國」會出問題，近年都寫「台灣」，但這次被禁的產品疑也無法用「台灣」。

這名主管告訴中央社記者，台灣產品長期不能使用「中華民國」，包括原料、產地，這個「規定」行之有年，近年都以「台灣」送件，但這次疑也無法使用。

至於應用何種名稱才能符合要求？是否為「中國台灣」？他說：「不方便多說。」

這名主管表示，公司今年8月底前按期補件，包括原料成分、風險評估等分析表。

不過，他說，據他所知，部分酒廠同業詢問對方補件相關資訊，都「一問三不知」，該補什麼、該寫什麼都無所適從，希望政府協助，讓台灣好酒順利出口。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口，9日新增一批台灣產品禁止進口，涉及金門酒廠實業股份有限公司等業者。

衛生福利部食品藥物管理署食品組副組長鄭維智稍早接受媒體聯訪表示，對方退件理由主要以文件相關標示及文字不符合要求居多。至於「不符合要求」是什麼情況？中方都沒回應，造成協助業者困難，推測是重複遞件仍無法通過主因。（編輯：李明宗）1111210

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。