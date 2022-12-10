政院：中國設進口貿易障礙 協助企業補件達3232件

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中國海關總署網站近來將台灣部分食品企業標註暫停進口，行政院10日晚間指出，中國作法被認定是技術性貿易障礙，政府積極協助輸中食品企業補件達3232件，目前合格註冊792件。圖為高雄港區層層堆疊的貨櫃。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北10日電）中國海關總署網站近來將台灣部分食品企業標註暫停進口，行政院晚間指出中國作法被認定是技術性貿易障礙，尤其歧視台灣，但政府仍積極協助輸中食品企業補件達3232件，目前合格註冊792件。

行政院發言人羅秉成晚間透過媒體群組表示，中國2019年11月提出「進口食品境外生產註冊管理規定草案」，台灣與各國都認為此規定實際上設下貿易障礙，因此技術性貿易障礙（TBT）委員會自2020年2月至今，台灣與美國、歐盟、日本等WTO（世界貿易組織）會員已9次提出特定貿易關切，共同訴求中國暫緩或延後實施規定。

羅秉成指出，中國採取的食品貿易障礙措施特別歧視包括只有台灣必須以紙本申請，其他國家可上網填報；其他國家申請期限都是到2023年6月30日，但台灣期限卻是今年6月30日，以及針對台灣遭暫停進口的案件，中方未提供不合格理由等。

羅秉成指出，衛福部、經濟部、財政部及農委會等相關部會已積極輔導業者進行註冊申請，透過專區、專線、專人協助個別業者提交註冊申請及進行補件，更委託具食品專業背景的機構，進行業者實地查核及輔導，以避免影響業者權益與輸中食品貿易。

根據政院資料，自2021年10月起，政府陸續協助業者提交3232件的補件資料，其中合格註冊792件，但有2409件被中國視為不合格且未告知理由，其他31件自行註銷。

另外，羅秉成提到，目前有業者取得持續銷中資格，其中卻有部分業者近日獲知資格遭到暫停，中國卻未對此提供具體理由，這部分衛福部食藥署已透過兩岸食品安全協議平台，持續向中國海關總署查證及提出建議。

另外，為協助受影響食品企業，羅秉成說，經濟部已於今年啟動「台灣食品全球GO計畫」，協助加工食品業者分散出口市場，目前已於歐、美、亞等17國市場通路銷售，截至12月10日止，計協助1696家次廠商，爭取新台幣17.5億元商機。

羅秉成指出，農委會將積極協助水產品業者開拓中國以外市場、轉赴中國以外國家進行加工、鼓勵凍儲及多元加工，以及加強國內行銷等；財政部也積極推動「優質認證酒類產業發展方案」，協助業者開拓海外市場及強化國內行銷。

羅秉成要求，中國應明確說明台灣部分企業註冊申請未獲通過的原因及具體理由，並取消對台灣的不公平歧視待遇。（編輯：張均懋）1111210