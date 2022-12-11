金酒遭中國禁止進口 陳玉珍12日應邀赴中磋商

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中國海關總署官網9日又新增酒類與飲料等產品暫停進口，其中包括金門高粱酒。金門酒廠公司10日表示，這是文件的要求，將以最快速度完成文件更新，金酒和廈門子公司都有安全庫存準備，不影響業務及營運。中央社記者黃慧敏攝 111年12月10日

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（中央社記者王承中台北11日電）中國暫停輸入台灣水產品、酒類等，國民黨立委陳玉珍今天表示，12日將應邀前往中國大陸，與陸方相關涉台部門，就金酒、重啟小三通，以及近期部分台灣產品遭暫停進口等事，進行面對面溝通磋商。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，暫停台灣一批水產品進口，9日又新增一批被禁的台灣產品，包括金門酒廠、金車、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。

國民黨金門縣區域立委陳玉珍今天在臉書粉絲團發文表示，日前因為胰臟發炎，在台大醫院住了一週，但才出院就接獲金酒被中國大陸「暫時禁止進口」的訊息。至於到底哪裡卡關，沒人說的準，莫衷一是，她心想唯有親身走一趟，才能設法找到解套可行方案。

陳玉珍指出，近來不管是重啟小三通，或是金酒銷往大陸，都是攸關金門長遠發展的大事，真的不能等也等不起；經與中國大陸相關涉台部門聯絡，她決定應邀前往中國大陸，當面坐下來，面對面溝通磋商。

陳玉珍表示，她將在12日上午出發前往中國大陸，而陸方同意給予綠色通道，讓她可直接與有關部門立即進行開會研商後即返台。

陳玉珍接受中央社記者訪問時指出，這次前往中國大陸，除當面與陸方涉台部門磋商金酒、重啟小三通等議題，針對近期台灣部分產業的產品遭中國大陸暫停進口，也希望屆時陸方能給個明確答案，到底該要怎麼做、或有什麼窗口能讓雙方溝通。（編輯：蘇志宗）1111211