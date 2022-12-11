台灣農漁產品遭禁 謝長廷：中國認為可一舉兩得

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（中央社記者游凱翔台北11日電）台灣農漁產品接連遭中國禁止輸入，台灣駐日代表謝長廷今天表示，中國是因經濟遇困難，且遭許多國家抵制，導致外銷下滑、外匯出問題；因此認為這樣對待台灣一舉兩得，能減少美元流出，也讓台灣農民不安和不滿。

台日關係永續論壇今天在圓山大飯店舉行，台灣日本關係協會會長蘇嘉全、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、日本眾議院議員暨日本自民黨政務調查會長萩生田光一、台灣駐日代表謝長廷等人出席。

針對中國連續禁止台灣秋刀魚、午仔魚等水產品進口，也暫停台啤、金門高粱等品項，謝長廷接受媒體訪問表示，他觀察中國是因為經濟遇到困難，且遭許多國家抵制，導致外銷下滑、外匯出問題；中國認為這樣對待台灣是一舉兩得，一方面可減少美元流出、一方面能干擾台灣，讓台灣農民不安和不滿。

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謝長廷指出，政府會認真協助幫忙台灣產品外銷，但台灣業者應了解整個市場狀態，不能太依賴中國，雖然中國有時價錢很好，「但有時價錢太好、也是不好」。

謝長廷提到，這幾年處理香蕉、鳳梨、石斑魚、釋迦等問題，有些很快可以成功，但作法要視具體項目而定；例如日本魚類選擇很多，並不一定要選擇台灣石斑，就要靠業者和政府想辦法協助推廣。（編輯：蘇志宗）1111211