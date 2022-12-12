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台灣酒飲輸中國受阻 財長估影響10億元以內

2022/12/12 10:17（12/12 10:48 更新）
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中國以註冊訊息不完整為由，再新增台灣酒類等產品暫停進口。（飲酒過量有害健康，酒後勿駕車）（中央社檔案照片）
中國以註冊訊息不完整為由，再新增台灣酒類等產品暫停進口。（飲酒過量有害健康，酒後勿駕車）（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北12日電）中國以註冊訊息不完整為由，再新增台灣酒類等產品暫停進口，財政部長蘇建榮今天表示，台灣一年出口到中國的酒類約新台幣37億元，目前受影響數大概10億元以內。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日暫停台灣一批水產品進口，9日再新增一批台灣產品禁止進口，涉及金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣菸酒及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。

蘇建榮今天赴立法院財委會報告，朝野立委關注酒類出口受影響的議題。蘇建榮表示，台灣一年出口到中國的酒類金額37億元，目前受影響的金額約10億元以內。

蘇建榮補充，行政院今年1月開始，已經多次召開會議，並積極輔導廠商因應措施，酒類方面，財政部也輔導廠商，根據中國要求填寫資料，「每次回來一直要補件、補件，但都沒有說明原因」。

「我們也不知道為何被擋」，蘇建榮表示，台灣與中國都是世界貿易組織（WTO）會員國，應該要根據規範協商，而不是用非關稅貿易障礙，這已經違反WTO規範。

立委關切台灣對中國出口商品眾多，其他產業是否會發生同樣狀況；蘇建榮表示，中國過去是世界工廠，很多廠商進入中國，被要求技術移轉，最後技術被中國盜用；中國各種非關稅障礙等措施，對廠商來說風險非常大。

至於電子業，蘇建榮表示，中國對台灣出口的晶片需求更高，中國如果有政治操作意圖，也會評估對自身的損害程度如何。（編輯：潘羿菁）1111212

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

#蘇建榮
#中國
#台灣
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