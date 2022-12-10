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台水產品被禁 兩岸企業家峰會台方：事前不知情

2022/12/10 22:58
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（中央社記者邱國強北京10日電）兩岸企業家峰會台方今晚表示，國內某智庫負責人日前刻意將大陸禁止台灣水產品進口與峰會訪問團行程相連結。但訪問團係於8日會見尹立等大陸官員，會見前對此事一無所悉。

峰會台方10日晚間發布新聞稿並提到，這名負責人指訪問團「在（與陸方官員）會談的時候，是劉兆玄說你就把這些水產品禁止，還是他們知道這件事也沒有阻止？」這種「惡意栽贓的莫須有指控」，業已超越法律容許範圍。

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峰會台方強調，訪問團於8日會見中共北京市委書記尹立前，對陸方禁止台方農漁產品進口一事並無所悉。且會見屬禮貌性拜會，採公開方式，全部會談內容均見諸媒體報導，不僅未觸及農漁產品，且未有不可告人之事。

峰會台方強調，本身屬人民團體，旨在促進兩岸企業交流合作，扮演雙方搭建產業鏈的平台。而世界各國對農漁產品的進口，基於人民健康都有相關檢驗、檢疫規定，屬政府職掌處理事務，是「一般民眾皆知的常識」。（編輯：楊昇儒）1111210

#尹立前
#台方
#兩岸
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