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食藥署證實 食品銷往中國被要求提供成分占比
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食藥署證實 食品銷往中國被要求提供成分占比

2022/12/13 20:32（12/13 21:02 更新）
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中國以註冊資訊不完整為由，暫停台灣零食、飲料及水產等多項產品輸入，台灣食品廠包括義美、統一、黑松、泰山等在名單之列。（中央社檔案照片）
中國以註冊資訊不完整為由，暫停台灣零食、飲料及水產等多項產品輸入，台灣食品廠包括義美、統一、黑松、泰山等在名單之列。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）中國以註冊資訊不完整為由，暫停台灣零食、飲料及水產等多項產品輸入。衛福部食藥署長吳秀梅今天說，申請表格中要求廠商提供成分占比，由業者自行判斷並尊重其意願。

中國暫停台灣零食、飲料、水產等產品輸入，衛生福利部食品藥物管理署協助業者補件。

吳秀梅指出，表格分兩大類，一種是推薦註冊，共18類，因樣態很多，細節也不盡相同，自行註冊則是單一格式，兩者都有要求說明成分占比。

吳秀梅強調，尊重廠商自行評估是否公開成分占比，要做生意就得自己考量；即便是推薦申請，食藥署也只能詢問廠商有無意願，業者上網都能看到表格，可斟酌判斷。

台灣業者輸銷中國註冊方式分為推薦註冊及自行註冊，由中國單方決定，據食藥署收集核准狀態歷程，截至目前最新數據，推薦註冊有效件數為31件，自行註冊有效件數為824件，整體有效件數為855件。（編輯：管中維）1111213

#中國
#食藥署
#註冊
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