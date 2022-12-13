輸中食品自行註冊多於推薦 薛瑞元：皆政府送件

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中國暫停台灣零食、飲料、水產等產品輸入，衛福部食藥署協助業者補件；據最新數據發現，有效自行註冊多於食藥署協助審查的推薦註冊，衛福部長薛瑞元（右2）13日出席中央健康保險署舉行的虛擬健保卡應用展示分享會，會前受訪表示，兩者皆由食藥署送件。中央社記者陳婕翎攝 111年12月13日

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）中國暫停台灣零食、飲料、水產等產品輸入，衛福部食藥署協助業者補件，據最新數據發現，有效自行註冊多於食藥署協助審查的推薦註冊，衛福部長薛瑞元今天表示，兩者皆由食藥署送件。

台灣業者輸銷中國註冊方式分為推薦註冊及自行註冊，由中國單方決定，據衛福部食藥署收集核准狀態歷程，推薦註冊有效件數截至昨天最新數據降至31件；自行註冊有效件數最新數據增至824件。

整體新增有效件數，以飲料類新增28件最多，再者還有烘焙咖啡豆14件、糖果餅乾零食類13件；至於推薦註冊減少了11件，品項為油料及食用穀物。

薛瑞元今天上午出席中央健康保險署舉行的虛擬健保卡應用展示分享會，會前接受媒體聯訪時，被問及如何看待輸中食品業者自行註冊有效件數多於食藥署推薦註冊，他說，現階段確實呈現這樣的現象，但不論是自行註冊或推薦註冊，都是透過食藥署送過去。

薛瑞元進一步解釋，自行註冊及推薦註冊的差異，在於食藥署針對自行註冊是只有傳送，不做審查，不會幫忙業者看文件內容；推薦註冊部分．食藥署就必須幫忙業者確認輸銷中國產品內容，也必須協助送件。

至於為何會出現上述現象，薛瑞元說，哪些產品可推薦註冊或自行註冊，皆是中國單方面規定，從這個事件可以充分了解，中國市場雖然大，但屬於高風險市場。

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薛瑞元表示，目前有規模廠商都有中國市場風險高的認知，所以早有規避方式，包含放棄或縮小中國市場比例，甚至直接到中國設廠；但農水產品業者比較難有類似規避做法，食藥署還是盡量協助有意願繼續輸中的業者完成註冊。

有關指稱台灣雖然也在去年10月啟動協助業者重新註冊的機制，最後卻只有1家業者註冊成功等嚴重錯誤訊息，食藥署多次澄清，截至昨天上午8時，於中國海關總署網頁顯示的台灣食品輸銷中國核准狀態，有效可出口到中國的業者為855件，非所稱僅有1家註冊成功。（編輯：陳政偉）1111213