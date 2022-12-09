劉兆玄訪北京 兩岸企業家峰會將推動電動車合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京9日電）兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄7日率團在北京展開中國大陸訪問行程。據台方新聞稿，雙方形成設立專案小組的共識，推動兩岸電動車及自駕車等車用電子合作，面向市場共同研發。

劉兆玄一行人於11月29日抵達北京，12月7日下午解除隔離，隨即會見峰會陸方理事長、前中共北京市委書記郭金龍，並於8日中午會見現任北京市委書記尹力、中國大陸國台辦主任劉結一並餐敘，雙方在今天上午各自發布新聞稿說明會見情況。

根據峰會台方新聞稿，劉兆玄7日除向郭金龍表示，峰會台方將繼續推動兩岸經濟交流與合作外，並提出「產業鏈合作」的構想，可採試項、試點方式進行，並在成功後複製、推廣至其他產業與地點。

郭金龍則表示，峰會陸方將繼續協助解決台商營運困難，並希望台商能善用陸方各項惠台措施及推動的經濟發展布局，包括長三角及粵港澳大灣區等區域發展，透過各地政府舉辦的交流活動參與產業鏈，並利用RCEP、「一帶一路」等向外連接，共同開發海外市場。

新聞稿提到，雙方形成設立專案小組的共識，將推動兩岸電動車及自駕車等車用電子合作，面向市場共同研發，達到「互利雙贏」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而劉兆玄8日在會見尹力時指出，雙方除了產業合作，北京也是「文化之都」，具有文化優勢，加上自己也擔任中華文化永續發展協會董事長，雙方也可推動文化合作。

尹力除同意劉兆玄提議外，並指自己擔任四川及福建省委書記時，曾接待前峰會台方理事長蕭萬長的訪問團，且北京市最近連續4年與峰會合作舉辦「京台科技論壇」，使他對兩岸企業家峰會有相當了解，此後會繼續推動兩地的產業合作。（編輯：陳沛冰）1111209