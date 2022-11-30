劉兆玄率團抵北京 陸委會：應維護國家利益尊嚴

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（中央社記者呂佳蓉台北30日電）兩岸企業家峰會將於12月舉行，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄29日率團抵達北京。對此，陸委會表示，須遵守兩岸條例及相關交流規範，注意社會觀感並維護國家整體利益與尊嚴。

劉兆玄29日抵達北京，將在隔離8天後陸續到北京及江蘇、福建參訪台企並會晤官員，包括參訪台積電南京廠及會晤北京市委書記尹力、國台辦主任劉結一等，之後轉往廈門舉辦峰會。此行主軸是增進經貿交流、互相理解以及表達對台商的支持。

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對此，陸委會以書面回應說，企業家峰會是國內企業及工商團體組成的民間團體，該會從事兩岸交流需符合兩岸人民關係條例及人民團體法等相關法令規範。

陸委會並且表示，會持續掌握兩岸企業家峰會2022年年會相關籌辦情形。對於兩岸企業家峰會在年會舉辦前順道赴陸參訪活動，提醒應遵守兩岸條例及相關交流規範，注意社會觀感並維護國家整體利益與尊嚴。（編輯：周慧盈）1111130