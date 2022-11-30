更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 兩岸

劉兆玄率團抵北京 陸委會：應維護國家利益尊嚴

2022/11/30 15:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北30日電）兩岸企業家峰會將於12月舉行，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄29日率團抵達北京。對此，陸委會表示，須遵守兩岸條例及相關交流規範，注意社會觀感並維護國家整體利益與尊嚴。

劉兆玄29日抵達北京，將在隔離8天後陸續到北京及江蘇、福建參訪台企並會晤官員，包括參訪台積電南京廠及會晤北京市委書記尹力、國台辦主任劉結一等，之後轉往廈門舉辦峰會。此行主軸是增進經貿交流、互相理解以及表達對台商的支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，陸委會以書面回應說，企業家峰會是國內企業及工商團體組成的民間團體，該會從事兩岸交流需符合兩岸人民關係條例及人民團體法等相關法令規範。

陸委會並且表示，會持續掌握兩岸企業家峰會2022年年會相關籌辦情形。對於兩岸企業家峰會在年會舉辦前順道赴陸參訪活動，提醒應遵守兩岸條例及相關交流規範，注意社會觀感並維護國家整體利益與尊嚴。（編輯：周慧盈）1111130

#劉兆玄
#陸委會
#兩岸
劉兆玄
劉兆玄率團抵北京 擬會北京書記訪台積電南京廠 兩岸企業家峰會訪中時機惹議？李詩欽：應該會成行
劉結一
劉結一不在中央委員會名單 國台辦高層將換血
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族